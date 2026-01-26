Live TV

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie

Data publicării:
mae
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde luni şi marţi sunt aşteptate fenomene meteorologice severe - rafale de vânt, precipitaţii abundente - asociate cu furtuna Chandra. Ca urmare, se estimează că vor exista perturbări ale transportului feroviar şi rutier.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord asupra faptului că autorităţile britanice au emis un avertisment cu privire la fenomene meteorologice severe asociate cu furtuna Chandra, care va afecta teritoriul ţării în perioada 26-27 ianuarie.

Astfel, sunt în vigoare alerte cod portocaliu pentru zonele: Sud Devon, Dorset, Sudul Somerset şi Sud-Estul Cornwall, cod galben pentru zonele: Cornwall, Sud-Vestul Ţării Galilor şi Nord Devon, alertă de ninsoare în nordul Angliei şi Scoţia.

”În context, sunt aşteptate rafale de vânt, precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice şi perturbări ale reţelelor de telefonie mobilă. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier”, arată MAE.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate, să urmărească constant actualizările oficiale şi alertele locale de urgenţă şi să verifice, în prealabil, cu compania aeriană situaţia zborurilor din ţară.

În eventualitatea unei situaţii de urgenţă majoră pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze numărul de urgenţă local: 999.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică accesând pagina de Internet: https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-27.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra:  +447738716335.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
submarin in ape inghetate
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda
un instalator montează panouri solare pe acoperișul unei case
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa
Shabana Mahmood
Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul FBI. „Cea mai amplă reformă din ultimii 200 de ani”
3 oameni se plimba in parc prin ninsoare puternica
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate
Furtună SUA
Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă
Recomandările redacţiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
friedrich merz
Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul...
raed arafat
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și...
Ultimele știri
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării
Portavionul american Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu. Mesaj dur din Iran
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”