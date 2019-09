Maimuța care a pus pe jar autoritățile din Capitală a fost prinsă. Operațiunea a durat ore întregi. Medic: „O acțiune foarte dificilă”

Informaţii noi în cazul maimuţei filmate în timp ce se plimbă nestingherită prin curtea unei femei din sectorul 5 al Capitalei. Primata, care este liberă încă de sâmbătă, a fost prinsă astăzi, după câteva încercări eșuate.

Animalul a fost găsit în podul unei case.

„Am capturat-o, o acțiune foarte dificilă, poate cea mai dificilă de până acum, din mai multe puncte de vedere, având în vedere că sunt multe case în jur, multe locuri în care se cațără, (este, n.r.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greșeală și ea să nu atace pe cineva din greșeală. Am reușit să o nimerim de două ori. Prima oară am lovit-o în os, de aceea nu și-a făcut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui să mergem la clinică, la centrul nostru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, unde vom scoate acul din os și o vom trezi”, a spus Ovidiu Roșu, medic veterinar care a capturat maimuța.

Veterinarul a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Soarta maimuței va fi decisă în funcție de recomandările reprezentanților Gărzii de Mediu - în carantină, apoi poate la grădina zoologică sau în Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Primul apel către protecţia animalelor a fost făcut de duminică. Atunci, angajați ai ASPA au încercat să o prindă fără succes.

Astăzi, maimuța a fost văzută la câţiva metri de aceeaşi zonă în care a fost filmată ieri. A fost o mobilizare impresionantă, dar a durat câteva ore până când animalul a fost prins.

Maimuța buclucașă a ajuns și în atenția primarului general al Capitalei. Gabriela Firea a spus că speră ca maimuța care circulă liberă prin București să nu fie într-un lan de ambrozie, „să nu-i curgă ochii”. Edilul a făcut această glumă în timpul unui comadament pentru eradicarea ambroziei.

Jandarmii Capitalei au fost înștiințați, miercuri, de către o femeie, în urma unui apel la 112, despre prezența unei maimuțe într-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la fața locului fiind trimiși un medic veterinar cu pușcă cu tranchilizant, însă autoritățile nu au reușit capturarea animalului.

„În momemtul în care am fost sesizați la 112, maimuța despre care am fost înștiințați că ar exista într-o curte din Sectorul 5 al Capitalei nu se mai afla. Sesizarea a venit în jurul orei 12.00 de la proprietara acelei curți. După ce au ajuns la fața locului, echipajul de jandarmi s-a retras”, a transmis Biroul de Presă al Jandarmeriei București.

Și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a fost sesizată de Poliția Locală Sector 5 despre prezența maimuței.

„Am trimis în acel loc un echipaj împreună cu un medic veterinar care deținea o pușcă cu tranchilizant. Nu s-a reușit capturarea. Poliția Locală Sector 5 ne-a sesizat despre trei maimuțe care au fost pierdute. Două au fost capturate de proprietar, cealaltă bănuim că este încă în libertate”, a declarat Cătălina Trănescu, director de comunicare ASPA.