MApN a semnat contracte de aproape 6 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei. Ce achiziții face România prin programul SAFE

Sistemul Skynex în acțiune. Foto: captură video
Nave şi muniții

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a semnat vineri mai multe contracte majore de înzestrare a Armatei Române, în cadrul Programului SAFE (Acţiunea pentru Securitatea Europei), a anunţat instituţia. Valoarea însumată a contractelor este de aproape șase miliarde de euro, fătă TVA.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, a semnat vineri, 29 mai, următoarele contracte în cadrul Programului Acţiunea pentru securitatea Europei (SAFE), în condiţiile aprobate de Parlamentul României: Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 maşini de luptă a infanteriei şi derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA. Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu maşini de luptă a infanteriei pe şenile (MLI) şi derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forţele Terestre Române. Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă "Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilităţi CRAM şi CUAS SKYNEX", "Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR-CUAS SKYRANGER 35" şi "Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium". Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligaţia de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 şi 2 sisteme Millenium”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Potrivit sursei citate, cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forţelor, mijloacelor (inclusiv nave) şi a elementelor de infrastructură din cadrul zonelor de operaţii/responsabilitate.

Nave şi muniții

Un alt contract, în valoare de 920 milioane de euro, fără TVA, a fost încheiat cu compania NVL B.V. & Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG din Germania, pentru furnizarea produselor "Navă de patrulare maritimă" şi „Vedetă de intervenţie pentru scafandri”. Contractul prevede achiziţia a 2 nave de patrulare maritimă şi a 2 vedete de intervenţie pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României şi de a contribui la stabilitatea regională şi la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului „Muniţie cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 euro, fără TVA, prevede achiziţia a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii ţintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziţie în cadrul Instrumentului financiar SAFE, respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026. Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, mai arată sursa citată.

