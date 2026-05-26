MApN: Un elicopter din Escadrila 712 a avut o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de instrucţie. Aterizare în apropiere de Reşiţa

Un elicopter aparţinând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata a avut, marţi, o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de instrucţie, dar a aterizat în siguranţă în apropiere de Reşiţa. Echipajul se află în afara oricărui pericol, anunţă Ministerul Apărării.

„Marţi, 26 mai 2026, o aeronavă IAR-330, aparţinând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecţiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucţie. Aeronava a aterizat în siguranţă în apropierea municipiului Reşiţa, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloţi şi un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol”, au transmis reprezentanţii MApN.

Ei au menţionat că „situaţia a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activităţile de verificare tehnică şi evaluare sunt în desfăşurare”.

