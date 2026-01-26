Zeci de adăposturi de apărare civilă, nefuncționale sau parțial funcționale. Județul unde ISU a descoperit nereguli grave

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a aplicat peste 30 de sancţiuni după ce, în urma unor verificări, au fost descoperite adăposturi de protecţie civilă fără instalaţii dotate cu filtre pentru substanţe toxice sau altele în care lipseau uşile etanşe de protecţie.

În ultima parte a anului precedent, în cadrul unei şedinţe ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, au fost dispuse controale pentru verificarea adăposturilor de protecţie civilă. Cele mai multe dintre imobilele în care se regăsesc adăposturile respective sunt în municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, cu o capacitate de până la 170 de persoane.

„La nivelul judeţului Buzău sunt identificate un număr total de 53 de adăposturi de protecţie civilă, dintre care cinci sunt operaţionale, iar 48 sunt neoperaţionale sau operaţionale parţial. Pe parcursul anului precedent au fost efectuate 28 de controale la instituţii şi operatori economici unde sunt amenajate adăposturi de protecţie civilă. În urma verificărilor au fost constatate 33 de deficienţe, pentru care au fost aplicate 31 de sancţiuni cu avertisment şi două sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 1.000 de lei", a transmis ISU Buzău, potrivit Agerpres.

Verificările organizate de echipele de control ale ISU Buzău au evidenţiat adăposturi care nu deţin minimele dotări specifice de protecţie în cazul unei situaţii de urgenţă ce impune adăpostirea cetăţenilor.

„Principala neregulă identificată la majoritatea adăposturilor de protecţie civilă o reprezintă lipsa dotărilor şi a instalaţiilor necesare menţinerii spaţiilor în stare de funcţionare, respectiv absenţa instalaţiei de filtroventilaţie şi a filtrului reţinător de substanţe toxice, a uşilor metalice etanşe de protecţie, a supapelor de suprapresiune, precum şi a altor echipamente specifice", informează ISU Buzău.

Un nou control ar putea avea loc în primăvara anului 2026, pentru verificarea măsurilor dispuse în urma verificărilor anterioare.

