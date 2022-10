Marcel Ciolacu cere Guvernului să desecretizeze dosarul PNRR. „Ar fi oportună și o comisie de anchetă”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că solicită Guvernului să desecretizeze toate documentele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), menţionând că este oportună şi constituirea unei comisii de anchetă pentru ca „toată lumea” să ştie ce conţine acest plan.

„A trebuit să treacă un an şi jumătate când în sfârşit să ajungem cu toţii la concluzia că trebuie desecretizat PNRR-ul, aşa cum este peste tot în Europa. Nu există niciun stat european care are un program naţional de redresare şi rezilienţă pe care l-a ţinut la secret, vreun Guvern din această Europă. Eu o să-mi permit, până să cer în coaliţie, să cer Guvernului României să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR şi o să am o discuţie cu liderii de grup. Cred că este oportun ca să avem o comisie de anchetă şi în sfârşit, poate şi prin intermediul acestei comisii, toată lumea, toţi românii şi toţi cei interesaţi să ştim odată pentru totdeauna ce conţine PNRR, pentru că nici în acest moment nu ştim ce este acolo”, a afirmat Ciolacu, la Parlament.

Potrivit Agerpres, Ciolacu a susţinut că la Guvern există o „listă pentru spitale”, făcută „numai şi numai după criterii politice”.

„Înţeleg de la Guvern că este o listă pentru spitale deja făcută publică, făcută numai şi numai după criterii politice. Spitale trecute, spitale care nu există sau spitale unde nu au studiile de fezabilitate. Dacă nu înţelegem că suntem într-un maraton pentru a finaliza aceste investiţii şi rămânem să ne complacem în această situaţie, există şansa să pierdem foarte mult din aceşti bani. Cu alte cuvinte, trebuie să fim şi eficienţi, dar cred că e cazul să aflăm şi adevărul”, a adăugat liderul PSD.

El a fost întrebat de jurnalişti dacă va mai merge împreună cu premierul Nicolae Ciucă la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europene despre PNRR.

„Vom vedea. În acest moment, domnul ministru al Fondurilor Europene (Marcel Boloş n red.) este la Bruxelles. Este primă discuţie între comisar şi cei responsabili şi pe urmă o să văd, împreună cu domnul prim-ministru, cum ne facem calendarul: ori să mergem împreună, ori separat fiecare la familia sa europeană”, a răspuns Marcel Ciolacu.



Editor : M.D.B.