Data actualizării: Data publicării:
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Trafic aglomerat în București. Foto: Getty Images

Mașinile vor fi impozitate atât în funcție de capacitatea motorului, cât și în funcție de cât poluează. Practic, mașinile vechi și poluante vor fi impozitate în plus de anul viitor, informează Digi24.

În schimb, mașinile noi, cele cu o normă de poluare bună, cum ar fi euro șase, de exemplu noua formulă de calcul ar putea chiar să reducă suma finală a impozitului.

În formula de calcul a impozitului se va ține seama inclusiv de norma de poluare. Prin această nouă formulă se urmărește ca mașinile mai poluante să fie taxate în plus.

Asta nu înseamnă că dacă deținem o mașină cu o capacitate cilindrică mai mare și cu o normă de poluare bună, cum ar fi euro șase, vom plăti mai puțin decât o mașină cu o capacitate cilindrică mai mică, dar care poluează mai mult.

Formula de calcul va crește practic gradual impozitul, ca o fracție de 200cm³ și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cm³.

Ca un exemplu, pentru anul 2026, dacă deținem o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cm³ cu o normă de poluare Euro 3, spre exemplu, vom plăti 240 lei, în timp ce pentru Euro 6 se va plăti 200 lei.

Există deja o majorare față de anul acesta, când impozitul a fost de aproximativ 100 lei.

În cazul motoarelor mai mari, cum ar fi un motor de peste 2.000cm³, anul acesta, spre exemplu, pentru Euro 6 s-a plătit, la fel ca și pentru Euro 3, aproximativ 1.000 lei. Ei bine, din 2026, pentru o normă de poluare Euro șase se va plăti chiar mai puțin, aproximativ 850 lei.

Pentru mașinile electrice s-a votat o taxă unică de 40 lei.

