Live TV

Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”

Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.

„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcţie ale Preşedintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal şi să pregătească drumul spre o pace justă şi durabilă. Aceste negocieri trebuie să ţină cont de interesele Ucrainei, dar şi ale europenilor. Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, se arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, postat pe platforma X.

Este esenţial ca Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei, mai spune Nicușor Dan.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esenţial ca Preşedintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor şi infrastructurii civile trebuie să înceteze”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că „poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiţionată a ostilităţilor. Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. În cadrul Coaliţiei de Voinţă am discutat despre asigurarea garanţiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunţată de Preşedintele Donald Trump este salutară şi totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esenţială menţinerea unităţii transatlantice şi a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
grecia
5
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Digi Sport
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Oferta lui Putin către Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet...
lant uman
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști...
GettyImages-2221174152
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5...
Serbia anti-government rally in Belgrade
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Poliția...
Ultimele știri
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia
Un copil de 2 ani a murit după ce a fost lovit de mașina condusă chiar de tatăl său
Liderii țărilor din „Coaliția de Voință”, care susțin Ucraina, se reunesc dumincă, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
hnZL_gOqeoE1GUfC-ezgif.com-resize
Kremlinul anunță că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 „în drumul de întoarcere din Alaska spre Rusia”
Vladimir Putin și Donald Trump la summitul din Alaska, pe 15 august 2025.
Reacții în presa internațională după summitul din Alaska. În timp ce Putin este considerat victorios, Trump este pus la zid
profimedia-1029612533
Summitul din Alaska: fără acord, dar și fără consecințe pentru Vladimir Putin. Ce a câștigat liderul rus
Dmitri Medvedev
Reacția lui Medvedev după summitul Putin-Trump din Alaska. Cele trei concluzii prezentate de fostul președinte rus
Donald Tusk, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Trump și Zelenski, și mesajul Consiliului European după summitul din Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
”Cel mai frumos copil din lume” are acum 24 de ani și a spus ”Da”! S-a logodit cu un actor
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...