Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.

„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcţie ale Preşedintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal şi să pregătească drumul spre o pace justă şi durabilă. Aceste negocieri trebuie să ţină cont de interesele Ucrainei, dar şi ale europenilor. Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, se arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, postat pe platforma X.

Este esenţial ca Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei, mai spune Nicușor Dan.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esenţial ca Preşedintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor şi infrastructurii civile trebuie să înceteze”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că „poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiţionată a ostilităţilor. Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. În cadrul Coaliţiei de Voinţă am discutat despre asigurarea garanţiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunţată de Preşedintele Donald Trump este salutară şi totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esenţială menţinerea unităţii transatlantice şi a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”.

