Mihai Șora: „Nu departe de Victoriei stă un băiețel născut odată cu protestele”. Care a fost primul cuvânt al copilului

Filosoful Mihai Şora spune că va participa miercuri la protestul organizat în Parcul Izvor în timpul dezbaterii din Parlament a moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, iniţiată de PNL şi sprijinită de USR şi PMP, şi va privi către „clădirea aceea hidoasă unde se decide soarta României”. În aceeași postare de pe Facebook, Mihai Șora a povestit și un epsod amuzant, cu un băiețel născut odată cu protestele și al cărui prim cuvânt nu a fost, din păcate, „mama”.

Foto: Facebook

Mihai Şora îşi exprimă speranţa că vor fi mulţi participanţi la protestul din Parcul Izvor, pentru că în ultimul an şi aproape jumătate, românii au ieşit la proteste în stradă în loc să îşi vadă de familii fireşti, din cauză că la conducerea ţării au ajuns „nişte borfaşi”.

„1 an, 5 luni şi 22 de zile de când îi suportăm. Nici măcar un an şi jumătate: 538 de zile. În tot acest răstimp, singura lor preocupare a fost să-şi salveze pielea, să-şi pună la adăpost averile, să înjosească, prin faptele şi vorbele lor, ideea însăşi de democraţie”, a scris marţi seară filosoful Mihai Şora pe pagina sa de Facebook.

El a vorbit despre protestele masive care au avut loc de când la guvernare se află coaliţia PSD-ALDE, spunând că asta fac oamenii în loc să-şi vadă de familii, pentru că ţara este condusă de „nişte borfaşi” care au ajuns acolo prin înşelarea celor care i-au votat şi din cauză că unii nu au ieşit la vot.

„Vă mai amintiţi de cocotieri? Pare un episod rupt dintr-o altă viaţă, în urmă cu o veşnicie, într-atât s-a dilatat timpul, într-atât ne-au cotropit ei vieţile noastre: am învăţat ce sunt „răgăliile“, am studiat coduri de procedură penală, am citit – cu lupa şi creionul în mână – legi, ordonanţe, decrete. În crucea nopţii, am stat cu ochii pe ecrane, aşteptând sentinţe judecătoreşti… Am ieşit – iarnă, vară, noapte, zi – la proteste. În loc să ne vedem de lumea noastră, de preocupările noastre fireşti, de familiile noastre, cum ar fi trebuit, dacă la cârma ţării nu ar fi ajuns nişte borfaşi, – prin înşelarea, aservirea şi exploatarea celor care i-au votat, prin indolenţa iresponsabilă a celor care nu au fost la vot. 538 de zile sunt o veşnicie în România centenară”, mai spune filosoful.

Mihai Şora a anunţat că va participa la protestul din Parcul Izvor, din timpul dezbaterii moţiunii de cenzură, şi va privi către „clădirea aceea hidoasă unde se decide soarta României”, exprimându-şi speranţa că vor fi mulţi participanţi.

„Nu departe de Piaţa Victoriei, îmi scria cineva, locuieşte un băieţel născut odată cu protestele noastre; un copil care a învăţat cuvântul „hoţii“ înaintea cuvântului „Mamă“. Aceştia suntem astăzi, 26 iunie 2018, la miezul nopţii. În clipa de faţă, nimeni nu poate şti cu precizie cum vor vota parlamentarii noua moţiune de cenzură. În ce mă priveşte, nu am încredere decât în tinerii de la Uniunea Salvaţi România: singurii fără dosare penale, fără fugari spre alte partide, fără jocuri murdare, fără băloase negocieri în culise. Voi merge mâine în Parcul Izvor şi mă voi uita la clădirea aceea hidoasă unde se decide soarta României. Trag nădejde că vom fi mulţi”, încheie Mihai Şora.

Plenul reunit al Parlamentului dezbate şi votează miercuri, de la ora 14.00, moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi susţinută de USR şi PMP împotriva Guvernul Dăncilă. Votul va fi secret, exprimat cu bile, însă şansele opoziţiei de a trece moţiunea sunt minime, în condiţiile în care sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile, iar cele trei partide au doar 155 de parlamentari. Mai multe proteste sunt anunţate în jurul Parlamentului, în timpul dezbaterii moţiunii. Unul îi are ca iniţiatori pe parlamentarii USR, care le-au cerut cetăţenilor „să-şi ia o zi liberă pentru România”. Şi liberalii au făcut apel la simpatizanţi să iasă în stradă. De asemenea, este anunţat şi un „protest pe roţi”. Este posibil însă ca în zonă să manifesteze şi susţinătorii actualei puteri, conform afirmaţiilor senatorului PSD Claudiu Manda.

