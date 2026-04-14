Turcia amenință Israelul cu războiul. Erdogan: „Nimic nu ne împiedică să facem asta”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Ankara ar putea recurge la măsuri de forță împotriva Israelului, dacă va fi necesar. În cadrul unui discurs ținut la Istanbul, la Conferința internațională a partidelor politice asiatice, el a afirmat: „Trebuie să fim puternici pentru a nu permite Israelului să facă asta cu Palestina… Așa cum am intrat în Karabah, așa cum am intrat în Libia, vom face același lucru și cu ei... Nimic nu ne împiedică să facem asta”.

Erdogan a spus că Israelul a forțat 1,2 milioane de libanezi să-și părăsească casele și a calificat drept „barbare” acțiunile Tel Avivului în sectorul Gaza: „Rețeaua sângeroasă a genocidului continuă să ucidă copii nevinovați, femei și civili, ignorând toate valorile umane”. Pe 11 aprilie, procuratura turcă a cerut închisoare pe viață pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, arestat anterior în contumacie sub acuzația de genocid.

Comentând situația din jurul Iranului, Erdogan a declarat că lumea intră într-o perioadă în care se aplică „dreptul celui mai puternic”. În același timp, el a subliniat că Ankara nu intenționează să intre în conflictul dintre Iran, SUA și Israel, deși vede încercări de a o implica în conflict. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a criticat, de asemenea, Israelul. El a declarat că Israelul „nu poate exista fără un dușman” și încearcă să prezinte Turcia în acest rol. Potrivit lui, acest lucru se transformă într-o strategie de stat a Israelului.

Ca răspuns, ministrul israelian al patrimoniului, Amichai Eliyahu, a declarat că „ipocritul Erdogan nu impresionează pe nimeni cu acest circ” și l-a numit „dictator megaloman cu ambiții imperialiste”. Potrivit analistului Yoni Ben-Menachem, în spatele declarațiilor lui Erdogan se ascunde o strategie mai amplă: „Turcia este un nou Iran”, care urmărește să-și consolideze influența în regiune și să formeze un nou bloc sunnit.

Relațiile dintre Ankara și Ierusalim se deteriorează de la începutul războiului din Gaza. Turcia și Israelul au intrat de mai multe ori în conflict din cauza operațiunilor din Gaza și în timpul războiului din Siria. În 2010, armata israeliană a distrus „Flotila Libertății” (Free Gaza Movement), care se îndrepta spre sectorul Gaza. Atunci au murit nouă activiști turci și unul american.

