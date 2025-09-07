Parlamentul aprobă înființarea comisiei „România fără violență domestică”, în urma cazurilor tot mai frecvente de abuz asupra femeilor

Plenul Parlamentului a aprobat, duminică, Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților şi Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice - „România fără violență domestică”, se arată într-un comunicat de presă.

Comisia va fi formată din 25 de parlamentari și va funcționa pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcționare prin hotărâre a Birourilor Permanente reunite.

Președinta noi comisii speciale va fi deputatul liberal Alina Gorghiu. Potrivit acesteia, înființarea „este meritul dumneavoastră, al Legislativului românesc, dar, în același timp, este meritul vocii victimelor din România. Vocea lor și a ONG-urilor a fost auzită în plenul Parlamentului și astăzi această temă devine realitate. Sunt peste 222 de semnături pentru înființarea Comisiei. Asta ne arată un lucru: că nici în Guvernul României, nici în Parlament, nici în societate violența domestică nu mai este un subiect marginal ci este o prioritate asumată”.

Această comisie va fi un spațiu deschis, unde „nu mai avem subiecte tabu”, a subliniat Gorghiu.

Vom asculta victime, vom asculta ONG-uri, vom asculta specialiști și vom găsi soluții atât în educație, în prevenție cât și în legislație. De la cei 25 de membri ai acestei Comisii cărora sunt convinsă că li se vor alătura și alte voci dintre dvs. și din Guvernul României, mă aștept să transmită mesajul foarte clar că statul protejează milioanele de femei și de copii din România. Și vă asigur că nu va fi județ în care reprezentanții acestei Comisii să nu poposească pentru a prelua situația reală din teren

Atribuțiile Comisiei vor fi: analizarea cadrului legislativ național, european și internațional relevant în materie de prevenire, combatere și sancționare a violenței domestice, examinarea, modificarea și completarea, după caz, a tuturor propunerilor legislative sau a proiectelor de lege cu incidență asupra cadrului legal privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, aflate în procedură parlamentară, precum și a celor ce urmează a intra în procedură parlamentară, pe toată durata activității Comisiei și care vor fi transmise acesteia; organizarea de audieri publice, dezbateri și conferințe; identificarea și promovarea bunelor practici la nivel european și internațional în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și elaborarea de propuneri legislative pentru modificarea sau completarea dispozițiilor legale în vigoare privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, se arată în comunicatul de presă.

Editor : C.A.