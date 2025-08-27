Ministerul Economiei suspendă temporar înscrierile pentru posturile din companiile de stat, după peste 2.000 de CV-uri depuse

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă, miercuri, că suspendă temporar, începând de joi, ca urmare a numărului „impresionant” de CV-uri primite, peste 2.000, înscrierile pentru a intra în procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat sau pentru funcţia de administratori speciali în societăţile aflate în insolvenţă. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată întrucât volumul „foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă” în acest moment pentru procesare.

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii - peste 2000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00. Până atunci, aplicaţiile pot fi trimise în continuare”, este anunţul „important” postat pe pagina sa de Facebook, de MEDAT.

Reprezentanţii ministerului afirmă că vor să fie „corecţi şi transparenţi” şi consideră „onest” să suspende temporar înscrierile ca să poată analiza atent candidaturile.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru implicare!”, se arată în finalul postării MEDAT.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, MEDAT a lansat o procedură pe site-ul economie.gov.ro, unde profesioniştii îşi pot încărca CV-ul pentru a intra în procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat sau pentru funcţia de administratori speciali în societăţile aflate în insolvenţă.

Conform anunţului, puteau aplica jurişti, economişti cu experienţă, auditori financiari şi manageri performanţi.

„Nu le pot promite salarii mari, dar le garantez independenţă si faptul că nu vom permite interferenţe politice. Profesioniştii vor avea şansa reală de a arăta că pot salva companiile de stat.” afirma ministrul Radu Miruţă.

„Companii de stat mai puternice şi mai transparente”

Ministrul mai spunea că uşa „rămâne deschisă” pentru cei care „vor să demonstreze că şi companiile de stat pot fi conduse pe baza de competenţă şi profesionalism, nu de interese politice mărunte”.

„Pe termen lung, schimbarea reală vine cu indicatori clari de performanţă, selecţii deschise şi proceduri corecte. Asta înseamnă companii de stat mai puternice şi mai transparente”, mai declara Radu Miruţă.

Pe platforma MEDAT, a fost postat, în urmă cu şase zile, sub titlul „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”, anunţul privind înscrierile la procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat.

„România are nevoie de lideri adevăraţi – oameni competenţi, integri şi cu dorinţa reală de a construi. Este momentul să punem în fruntea companiilor de stat profesionişti care ştiu, pot şi vor să facă treabă. Noi deschidem uşile, tu trebuie doar să intri! Dacă eşti pregătit să conduci Consilii de Administraţie cu responsabilitate şi viziune, să devii administrator special şi să readuci pe linia de plutire companii aflate în insolvenţă, atunci locul tău este aici”, se arăta în anunţul MEDAT.

Doritorii erau îndrumaţi să consulte OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - ghidul care arată criteriile şi paşii de selecţie şi apoi să completeze un formular onlin, urmând ca apoi să fie contactat de echipa ministerului.

