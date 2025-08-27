Live TV

Ministerul Economiei suspendă temporar înscrierile pentru posturile din companiile de stat, după peste 2.000 de CV-uri depuse

Data actualizării: Data publicării:
Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto:Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Companii de stat mai puternice şi mai transparente”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă, miercuri, că suspendă temporar, începând de joi, ca urmare a numărului „impresionant” de CV-uri primite, peste 2.000, înscrierile pentru a intra în procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat sau pentru funcţia de administratori speciali în societăţile aflate în insolvenţă. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată întrucât volumul „foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă” în acest moment pentru procesare.

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii - peste 2000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00. Până atunci, aplicaţiile pot fi trimise în continuare”, este anunţul „important” postat pe pagina sa de Facebook, de MEDAT.

Reprezentanţii ministerului afirmă că vor să fie „corecţi şi transparenţi” şi consideră „onest” să suspende temporar înscrierile ca să poată analiza atent candidaturile.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru implicare!”, se arată în finalul postării MEDAT.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, MEDAT a lansat o procedură pe site-ul economie.gov.ro, unde profesioniştii îşi pot încărca CV-ul pentru a intra în procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat sau pentru funcţia de administratori speciali în societăţile aflate în insolvenţă.

Conform anunţului, puteau aplica jurişti, economişti cu experienţă, auditori financiari şi manageri performanţi.

„Nu le pot promite salarii mari, dar le garantez independenţă si faptul că nu vom permite interferenţe politice. Profesioniştii vor avea şansa reală de a arăta că pot salva companiile de stat.” afirma ministrul Radu Miruţă.

„Companii de stat mai puternice şi mai transparente”

Ministrul mai spunea că uşa „rămâne deschisă” pentru cei care „vor să demonstreze că şi companiile de stat pot fi conduse pe baza de competenţă şi profesionalism, nu de interese politice mărunte”.

„Pe termen lung, schimbarea reală vine cu indicatori clari de performanţă, selecţii deschise şi proceduri corecte. Asta înseamnă companii de stat mai puternice şi mai transparente”, mai declara Radu Miruţă.

Pe platforma MEDAT, a fost postat, în urmă cu şase zile, sub titlul „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”, anunţul privind înscrierile la procesul de selecţie pentru conducerea companiilor de stat.

„România are nevoie de lideri adevăraţi – oameni competenţi, integri şi cu dorinţa reală de a construi. Este momentul să punem în fruntea companiilor de stat profesionişti care ştiu, pot şi vor să facă treabă. Noi deschidem uşile, tu trebuie doar să intri! Dacă eşti pregătit să conduci Consilii de Administraţie cu responsabilitate şi viziune, să devii administrator special şi să readuci pe linia de plutire companii aflate în insolvenţă, atunci locul tău este aici”, se arăta în anunţul MEDAT.

Doritorii erau îndrumaţi să consulte OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - ghidul care arată criteriile şi paşii de selecţie şi apoi să completeze un formular onlin, urmând ca apoi să fie contactat de echipa ministerului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zegrean_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul...
N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Amenzi uriașe în Grecia pentru un obicei de vacanță care pune vieți...
militari israelieni cu tancuri
Tancurile israeliene se apropie de orașul Gaza. Ședință-fulger la...
Ana Birchall. Foto: Facebook
O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților...
Ultimele știri
Majoritatea americanilor este de acord cu sancţiunile lui Donald Trump împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, arată un sondaj
Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege, după doar 5 meciuri. În aceeași zi, echipa a anunțat noul antrenor
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-08-27 at 12.47.48
Ceartă în Coaliție pe reducerea numărului de membri din consiliile de administrație. Pucheanu: „Ministrul Economiei bate câmpii”
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță: „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ce spune ministrul Economiei despre consilii și numiri politice
usr
Miniștrii USR își fac bilanţul la două luni de guvernare. Cu ce se „laudă˝” Buzoianu, Ţoiu, Miruță și Moșteanu
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul Economiei. „Trebuie numiți în funcții managerii cu «diplomă» de la USR”
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Economiei: „Pentru unele companii de stat se dorește falimentul. Sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniu”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul