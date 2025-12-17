Live TV

Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. S-a decis constituirea unui task force pe mai multe planuri

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate împreună cu FBI, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o, marţi, cu directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel.

„Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenţie deosebită destructurării reţelelor infracţionale care, inclusiv prin activităţi desfăşurate pe teritoriul României, afectează siguranţa cetăţenilor din ambele state. Totodată, a fost reiterat obiectivul consolidării cooperării cu partea americană prin intensificarea schimbului de informaţii şi de bune practici, precum şi prin dezvoltarea de parteneriate orientate către creşterea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride şi a fenomenului de dezinformare”, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Task Force

Cele două părţi au decis constituirea unui task force pentru dezvoltarea cooperării deja existente, în vederea stimulării schimbului de informaţii şi date privind combaterea criminalităţii organizate, a migraţiei ilegale, a ameninţărilor cibernetice şi a activităţilor ilegale desfăşurate de actori statali ostili.

„Cooperăm deja foarte bine cu FBI pe multiple direcţii de combatere a criminalităţii, pentru asigurarea unei securităţi sporite pentru comunităţile noastre. Dezvoltarea acestei cooperări nu poate fi decât benefică pentru eficienţa operaţiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităţilor naţionale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, de fiinţe umane şi de arme, a criminalităţii informatice, a terorismului şi a migraţiei ilegale”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Potrivit comunicatului, directorul FBI a apreciat foarte buna cooperare dintre cei doi parteneri, România fiind un adevărat aliat în regiune, un partener egal, cu care se doreşte dezvoltarea în continuare a relaţiilor deja existente.

De asemenea, pe lângă priorităţile operaţionale, componenta de pregătire profesională a constituit un subiect important al discuţiilor.

„În acest sens, colaborarea cu FBI în domeniul formării profesionale contribuie la consolidarea capacităţii autorităţilor române de a gestiona provocări tot mai complexe, pe baza competenţelor tehnice şi a responsabilităţii comune, într-un context în care fenomenul infracţional devine din ce în ce mai sofisticat şi integrat la nivel internaţional. În acest cadru, cei doi demnitari au agreat analizarea unor posibilităţi concrete de preluare, în cadrul curriculei studenţilor Academiei de Poliţie, a unor teme şi modele de pregătire utilizate de Academia FBI de la Quantico, relevante pentru activitatea profesională ulterioară”, arată sursa citată.

Marţi, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere cu directorul FBI, Kash Patel, în cadrul unei vizite în SUA alături de o delegaţie din care au mai făcut parte ambasadorul României în SUA, Excelenţa Sa, Andrei Muraru, director general în cadrul MAI, Nuşa Coman şi ataşatul de Afaceri Interne al MAI în SUA, Daniel Raucea.

Dialogul s-a desfăşurat în cadrul relaţiei instituţionale existente cu FBI, fundamentată pe interese comune şi obiective convergente, având ca scop consolidarea schimbului de informaţii şi a colaborării profesionale în vederea gestionării provocărilor actuale.

Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american


 

