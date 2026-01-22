Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate

Un judecător federal din SUA a interzis administraţiei preşedintelui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post.

„Guvernul trebuie să păstreze, dar nu să examineze, dispozitivele confiscate de forţele de ordine, până când instanţa autorizează examinarea lor”, a scris miercuri judecătorul William Porter în decizia sa, referindu-se la o dispută juridică în derulare privind percheziţia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Jurnalista de la Washington Post, Hannah Natanson, a fost subiectul unei rare percheziţii săptămâna trecută la domiciliul ei de la marginea capitalei Washington, în cadrul unei anchete privind scurgeri de informaţii de securitate naţională.

Percheziție la casa unei jurnaliste WP

Deşi nu este neobişnuit ca agenţii FBI să încerce să identifice sursa scurgerilor de informaţii de la jurnalişti care publică informaţii sensibile, este, pe de altă parte, „extrem de neobişnuit şi agresiv ca forţele de ordine să efectueze o percheziţie a domiciliului unui jurnalist”, a remarcat prestigiosul cotidian.

Telefonul jurnalistei, cele două laptopuri ale sale şi un ceas Garmin au fost confiscate, conform Washington Post.

Ziarul a reacționat

Ziarul „a solicitat instanţei să dispună returnarea imediată a tuturor dispozitivelor şi să împiedice utilizarea lor”, conform unui comunicat al publicaţiei.

„Orice altă decizie ar încuraja viitoare percheziţii asupra redacţiilor şi ar normaliza cenzura prin mandat de percheziţie”, a adăugat ziarul american.

Hannah Natanson scrie despre funcţionarii administraţiei federale, care au fost deosebit de afectaţi de primul an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Agenţii i-au spus că nu era ţinta anchetei lor, care se concentrează pe Aurelio Perez-Lugones, administrator de sisteme la o companie din Maryland, acuzat de accesarea şi preluarea de rapoarte de informaţii clasificate, notează ziarul.

