Fântâna George Grigorie Cantacuzino.

Cele mai relevante monumente din București au fost lăsate de izbeliște și vandalizate de oameni. Ansamblul „Kilometrul 0”, Fântâna Cantacuzino și Podul de Nuc din Cișmigiu, se numără printre cele mai afectate de nepăsare.

Ansamblul „Kilometrul 0”a fost lăsat fără o parte din mozaic. Mai mult, iar izvorul monumentului Sissi Stefanidi a secat, în timp ce soclul i-a fost distrus.

Întrebat dacă știe cine a distrus monumentul, un angajat al Poliției Locale a declarat: „Nu știm..Întrebați la șefa parcului”. De asemenea, o angajată a serviciului de pază a susținut că nu știe, fiindcă doar ce a intrat în tură.

Nici Lupoaica din Centrul Vechi nu a fost ratată: a rămas fără o parte din soclu, iar cineva și-a lăsat amprenta pe statuie cu carioca. De asemenea, o parte din tencuiala Fântânii Cantacuzino din Parcul Carol I a căzut, iar Izvorul lui Eminescu este acum invadat de buruieni și gunoaie.

„La școală, au fost. Dar n-au fost învățați să prețuiască! Noi, oamenii de rând, mai repede ne uităm la o statuie, mai citim ce scrie pe ea…Cei mari nici nu se opresc din mașinile luxoase să privească”, a spus o femeie.

„Dacă e vreun eveniment, atunci mai intervin și ei și mai fac o cârpeală. Dar în rest… nu-i interesează”, a spus un bărbat.

Într-o stare avansată de degradare se află și Podul de Nuc din Parcul Cișmigiu, care se mai ține în fiare ruginite.

