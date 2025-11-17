Live TV

criminal beciu teleorman
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman, după ce un control a evidențiat nereguli grave în activitatea acestuia și a polițiștilor care au instrumentat dosarul de viol și procedura pentru ordinul provizoriu de protecție.

După ce un control efectuat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a evidențiat nereguli grave în anchetă, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman.

Controlul a vizat dosarul penal privind infracțiunea de viol reclamată anterior de victimă, precum și modul în care a fost gestionată procedura referitoare la ordinul provizoriu de protecție.

Potrivit concluziilor, au fost identificate deficiențe în activitatea polițiștilor care au efectuat urmărirea penală, dar și în activitatea procurorului de caz, care nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de coordonare și supraveghere a cercetării penale.

Parchetul General precizează că procurorul este cercetat disciplinar pentru neglijență gravă în exercitarea funcției.

