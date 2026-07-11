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Nivelul Dunării, în continuă scădere pe parcursul săptămânii următoare

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Foto: Profimedia.
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Debitul Dunării, pe secțiunea Baziaș, va fi în scădere pe parcursul următoarei săptămâni, la valoarea de 1.850 mc/secundă, mult sub media multianuală a lunii iulie, informează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în intervalul 10 iulie - 17 iulie, ora 7:00, debitul fluviului, la intrarea în țară, va scădea, în primele patru zile, până la 1.850 mc/s, apoi va staționa, până la sfârșitul intervalului de prognoză tot la aceeași valoare, fiind astfel sub media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s.

De asemenea, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în general în scădere.

Prognoza de specialitate arată că, în privința situației de pe râuri, în perioada 11 iulie, ora 7:00 - 17 iulie, ora 7:00, debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și a propagării, cu excepția primei părți a intervalului analizat, unde pe cursurile de apă din jumătatea de vest a țării nivelurile vor fi relativ staționare.

Totodată, pe toată durata intervalului de prognoză sunt posibile creșteri de niveluri și de debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, și probabilitate mai mare pe râurile din sud-estul teritoriului.

Trecerea cu bacul între Bechet (România) și Oryahovo (Bulgaria), de pe DN 55, a fost suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Potrivit autorităților, circulația va fi reluată după creșterea nivelului apei și când navigația va putea fi desfășurată în condiții de siguranță, relatează Radio România Oltenia-Craiova.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să utilizeze puncte alternative de trecere a frontierei până la reluarea activității bacului.

Editor : M.C

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