Un grup format din 37 de turişti polonezi a fost coborât, sâmbătă, de pe munte de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani din judeţul Suceava, a fost observată o ursoaică însoţită de puiul său.

„Intervenţia a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeţie, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiştii, pentru a elimina orice pericol, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflaţi în serviciu”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Conform sursei citate, jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar, aceştia declarând că au văzut şi ei ursoaica şi puiul pe traseu, înainte de intervenţia forţelor de ordine.

Autorităţile reamintesc faptul că, în cazul observării unui urs, este important să nu vă apropiaţi de animal, să nu încercaţi să îl fotografiaţi sau hrăniţi şi să anunţaţi de îndată autorităţile prin apel la 112.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard