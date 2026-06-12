O ursoaică şi puiul acesteia au intrat, vineri, într-o locuinţă din staţiunea Buşteni, de pe Valea Prahovei. Rămaşi afară, proprietarii imobilului filmează animalele, fiindu-le teamă să se apropie. Localnici spun că în ultimele două săptămâni au fost „terorizaţi” de urşii care apar în diverse zone din oraş chiar şi în timpul zilei.

În imaginile filmate vineri, în jurul prânzului, într-o curte din oraşul Buşteni, se vede cum un bătrân stă afară, lângă zidul unei case, iar fiul acestuia filmează ursoaica şi pe puiul acesteia, intraţi în locuinţă, notează News.ro.

Imaginile au fost surprinse pe strada Făgetului, la aproximativ 150 de metri de Castelul Cantacuzino, o zonă frecventată de turişti.

Localnicii spun că ursoaica a fost văzută în repetate rânduri în cartier rupând gardurile oamenilor.

„Urşii care vin pe Zamora pur şi simplu ne-au exasperat. (...) După evenimentul de la ora 11:12, am primit informaţii că acum a fost văzut un urs pe o altă stradă”, a afirmat fostul primar Mihai Corbu, în prezent consilier local în Buşteni.

Acesta îl acuză pe actualul primar că nu ia măsuri, atrăgând atenţia asupra faptului că vieţile oamenilor sunt în pericol.

„Vă spun sincer, cât am fost primar m-am ocupat şi am dat sarcină viceprimarului care, noapte de noapte, organiza pândă. Noi nu avem nimic cu animalele, nu sunt de acord să fie împuşcaţi urşii. Procedura era să le pui câteva nopţi la rând mâncare într-un anumit loc, apoi îi capturai în cuşcă şi instituţiile statului realizau relocare. În primul an s-au recoltat 12, în al doilea an, opt, apoi şase. O perioadă am avut linişte şi pace.(...) Sunt proceduri privind situaţii de urgenţă. Este o nepăsare a actualului primar”, mai acuză fostul edil.

Mihai Corbu mai spune că unii localnici au propus să ia ei măsuri împotriva animalelor, el subliniind că aceştia nu pot face ei înşişi acest lucru, ci trebuie să sesiseze instituţiile statului care sunt abilitate să gestioneze situaţia.

Cu două zile în urmă, primarul staţiunii prahovene Buşteni, Alexandru Florescu, explica, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, deşi legea permite împuşcarea urşilor în intravilan atunci când există pericol pentru viaţa oamenilor, această decizie nu este una „simplă sau fără risc”, ci, „dimpotrivă”, este „una dintre cele mai grele decizii”.

„Dacă focul nu este tras în condiţii foarte bune, există riscul ca animalul să fie doar rănit, să fugă, să devină mai agresiv şi să intre printre case, în curţi sau în zone unde se află oameni. Un urs scăpat de sub control poate reprezenta un pericol mult mai mare decât situaţia iniţială”, explica Florescu.

Edilul mai spunea că, de aceea, împuşcarea poate fi luată în calcul doar când există un pericol concret şi imediat şi numai dacă sunt îndeplinite condiţii tehnice foarte clare: vizibilitate bună, unghi şi fundal sigure, lipsa persoanelor în zonă, distanţă controlată, animal identificat clar şi trăgător autorizat.

Anterior, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declara că a văzut mulţi primari care „fug de responsabilitatea de a interveni”.

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Editor : B.E.