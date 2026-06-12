Live TV

Video O ursoaică cu pui a intrat într-o casă din Bușteni: proprietarii au filmat-o și au încercat s-o alunge

Data publicării:
Screenshot 2026-06-12 172650

O ursoaică şi puiul acesteia au intrat, vineri, într-o locuinţă din staţiunea Buşteni, de pe Valea Prahovei. Rămaşi afară, proprietarii imobilului filmează animalele, fiindu-le teamă să se apropie. Localnici spun că în ultimele două săptămâni au fost „terorizaţi” de urşii care apar în diverse zone din oraş chiar şi în timpul zilei.

În imaginile filmate vineri, în jurul prânzului, într-o curte din oraşul Buşteni, se vede cum un bătrân stă afară, lângă zidul unei case, iar fiul acestuia filmează ursoaica şi pe puiul acesteia, intraţi în locuinţă, notează News.ro.

Imaginile au fost surprinse pe strada Făgetului, la aproximativ 150 de metri de Castelul Cantacuzino, o zonă frecventată de turişti.

Localnicii spun că ursoaica a fost văzută în repetate rânduri în cartier rupând gardurile oamenilor.

„Urşii care vin pe Zamora pur şi simplu ne-au exasperat. (...) După evenimentul de la ora 11:12, am primit informaţii că acum a fost văzut un urs pe o altă stradă”, a afirmat fostul primar Mihai Corbu, în prezent consilier local în Buşteni.

Acesta îl acuză pe actualul primar că nu ia măsuri, atrăgând atenţia asupra faptului că vieţile oamenilor sunt în pericol.

„Vă spun sincer, cât am fost primar m-am ocupat şi am dat sarcină viceprimarului care, noapte de noapte, organiza pândă. Noi nu avem nimic cu animalele, nu sunt de acord să fie împuşcaţi urşii. Procedura era să le pui câteva nopţi la rând mâncare într-un anumit loc, apoi îi capturai în cuşcă şi instituţiile statului realizau relocare. În primul an s-au recoltat 12, în al doilea an, opt, apoi şase. O perioadă am avut linişte şi pace.(...) Sunt proceduri privind situaţii de urgenţă. Este o nepăsare a actualului primar”, mai acuză fostul edil.

Mihai Corbu mai spune că unii localnici au propus să ia ei măsuri împotriva animalelor, el subliniind că aceştia nu pot face ei înşişi acest lucru, ci trebuie să sesiseze instituţiile statului care sunt abilitate să gestioneze situaţia.

Cu două zile în urmă, primarul staţiunii prahovene Buşteni, Alexandru Florescu, explica, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, deşi legea permite împuşcarea urşilor în intravilan atunci când există pericol pentru viaţa oamenilor, această decizie nu este una „simplă sau fără risc”, ci, „dimpotrivă”, este „una dintre cele mai grele decizii”.

„Dacă focul nu este tras în condiţii foarte bune, există riscul ca animalul să fie doar rănit, să fugă, să devină mai agresiv şi să intre printre case, în curţi sau în zone unde se află oameni. Un urs scăpat de sub control poate reprezenta un pericol mult mai mare decât situaţia iniţială”, explica Florescu.

Edilul mai spunea că, de aceea, împuşcarea poate fi luată în calcul doar când există un pericol concret şi imediat şi numai dacă sunt îndeplinite condiţii tehnice foarte clare: vizibilitate bună, unghi şi fundal sigure, lipsa persoanelor în zonă, distanţă controlată, animal identificat clar şi trăgător autorizat.

Anterior, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declara că a văzut mulţi primari care „fug de responsabilitatea de a interveni”.

Citește și:

Un urs a intrat în opt case dintr-un sat buzoian și a căutat inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
3
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
5
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță: „Am pus capăt...
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat buzoian și a căutat inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
urs
Turiști străini atacați de urși pe Transfăgărășan. Trei oameni au ajuns la spital
ambulanta smurd
Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs, în zona localității sibiene Prod
urs hotel
Ursul care a creat panică în Poiana Brașov, după ce a intrat într-un hotel, a fost împușcat
Screenshot 2026-06-03 121542
Un urs a rănit patru oameni în Japonia: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Recomandările redacţiei
Qatar
Cum a încercat Qatarul să-și protejeze de atacuri bijuteria...
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Lista cu numele pe care Eugen Tomac le propune pentru a forma...
meta profimedia
Facebook și alte servicii Meta au picat. Problemele par a fi de...
prefect tm
Cornelia Elena Micicoi (USR) a demisionat din funcția de prefect de...
Ultimele știri
Proiectul de acord cu SUA prezentat de presa iraniană este fals, afirmă Trump: „Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi”
„Eu nu plec nicăieri”. Reacția premierului Keir Starmer după demisia care a stârnit speculații în Regatul Unit
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Lovitură de 750.000 de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. Dan Șucu i-a adus un mijlocaș triplu campion în...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Claudiu Petrila de la Rapid a semnat cel mai important contract din viața lui. A spus ”Da” din toată inima
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme