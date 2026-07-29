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O adolescentă din Vâlcea care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti a fost salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos
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O adolescentă de 15 ani a fost salvată de la înec de către un poliţist şi mai mulţi trecători care au observat-o chiar în momentul în care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti de pe un pod din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, incidentul s-a petrecut în noaptea de marţi spre miercuri, tânăra fiind adusă la mal conştientă de către cei care au intrat după ea în apă.

„Agentul-şef de poliţie Sorin Paraschiv, din cadrul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea, a intervenit de urgenţă pentru salvarea unei adolescente în vârstă de 15 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti, de pe podul din zona Catedralei Ostroveni. Alături de mai mulţi trecători care au reacţionat fără ezitare, poliţistul a intrat în apă şi a reuşit să o aducă în siguranţă la mal, aceasta fiind ulterior preluată de un echipaj medical”, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Adolescenta a fost ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Le reamintim tuturor că, în momentele dificile, sprijinul celor din jur poate face diferenţa. Încurajăm persoanele care se confruntă cu probleme sau trec prin perioade de cumpănă să discute cu familia, cu prietenii sau cu persoane care le pot oferi ajutor şi îndrumare. Un gest de încredere şi o conversaţie purtată la timp pot preveni producerea unor tragedii”, a adăugat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea.

Editor : Sebastian Eduard

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