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Bijuterii din aur de 100.000 de euro au fost furate dintr-o mașină parcată în Botoșani. Polițiștii fac percheziții

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politisti mascati la o perchezitie
FOTO: Poliția Română (imagini de arhiva)
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Poliţiştii din Botoşani fac joi patru percheziţii într-un dosar legat de furtul a peste un kilogram de bijuterii din aur dintr-o maşină parcată, anchetatorii estimând că prejudiciul în acest caz depăşeşte 100.000 de euro.

„Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la imobile şi domiciliul unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Botoşani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani, potrivit News.ro.

La data de 2 iulie, bărbatul ar fi sustras peste un kilogram de bijuterii din aur, dintr-un autoturism parcat în municipiul Botoşani

Valoarea prejudiciului a fost estimată la peste 100.000 de euro.

Editor : M.B.

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