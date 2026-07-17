Intervenție în forța trupelor speciale pe DN1. Totul după ce un șofer de TIR s-a baricadat în cabină și a început să arunce cu obiecte. Motivul? S-ar fi certat cu șeful lui la telefon. Acesta din urmă a fost și cel care a sunat la 112.

ACTUALIZARE 12:53 Şoferul de TIR care a manifestat un comportament agresiv şi imprevizibil a fost reţinut, vineri, pentru 24 de ore. Conform comunicatului IJP Prahova, el ar fi lovit și o maşină de Poliţie pe drumul naţional DN 1, la Buşteni.



„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Buşteni au dispus, la data de 17 iulie a.c., măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 53 de ani, din judeţul Tulcea, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri”, a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

ȘTIREA INIȚIALĂ. După scandalul cu șefului, șoferul și-a schimbat traseul. Administratorul firmei la care lucrează a declarat poliției că ar fi reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află camionul și a sunat la 112 pentru că șoferul avea un comportament neobișnuit, transmite Digi24.

La sosirea polițiștilor, bărbatul nu a vrut inițial să tragă pe dreapta. într-un final a oprit, însă a refuzat să coboare din cabină, a fost recalcitrant și a aruncat cu obiecte pe geam.

Pentru detensionarea situației a fost nevoie de intervenția trupelor speciale și a negociatorilor.

Se vede în imaginile surprinse de martori cum mascații intră în cabina de TIR și îl imobilizează pe durata intervenției.

Pe durata intervenției, traficul a fost blocat în zonă.

Bărbatul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul a fost zero.

Șoferul se află acum la poliție, care a deschis o anchetă întrucât acesta a pus în pericol siguranța traficului.

Editor : Sebastian Eduard