Scafandrii militari au neutralizat miercuri, 3 decembrie, o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră. Drona a fost distrusă prin detonare controlată, anunță MApN.

„Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, a transmis sursa citată.

MApN precizează că din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigaţie pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

Totodată, în ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, şapte dintre acestea fiind distruse de Forţele Navale Române.

Sea Baby este un vehicul ucrainean de suprafaţă fără pilot (USV), cu utilizări multiple, conceput pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Acest vehicul poate transporta o încărcătură explozivă pentru atacuri de tip kamikaze sau poate fi echipat cu alte configuraţii de echipamente, pentru utilizări mai specializate.

Editor : A.M.G.