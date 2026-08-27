O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră. 12 oameni au fost salvați. Nicușor Dan: „A fost lovită”

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, joi seară, în cadrul unei acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor, desfăşurată în Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nava a fost lovită.

ACTUALIZARE 22.30 Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că, joi, în jurul orei 17.55, Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) din cadrul ANR a primit o alertă COSPAS-SARSAT privind nava ”PROGRESS IV”, pavilion Republica Dominicană, ultima poziţie cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.



„Nava comercială MOHAMAD B a fost direcţionată în zonă imediat şi totodată au fost mobilizate de urgenţă navele de salvare ARSVOM, SAR ARES şi SAR ARTEMIS, alături de nava MAI 0201 (Poliţia de Frontieră), desemnată coordonator la faţa locului”, au precizat reprezentanţii ANR, citați de News.ro.



La bordul navei ”PROGRESS IV” se aflau 12 membri ai echipajului. Până la ora 20:47, toţi au fost recuperaţi în viaţă prin efortul comun al echipajelor de salvare.

ACTUALIZARE 22.20: „În această seară am avut un eveniment în apele teritoriale românești. O navă a fost lovită. Din fericire membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit”, a transmis Nicușor Dan joi seară.

ȘTIRE INIȚIALĂ „În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale aflate în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenţie fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la faţa locului de către MRCC Constanţa”, informează Garda de Coastă.

În urma informaţiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, poliţiştii de frontieră au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea acestora.

În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale, au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

„Operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenţia rapidă a poliţiştilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM şi nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol”, a arătat sursa citată.

Potrivit unor surse oficiale, nava afectată era sub pavilionul Republicii Dominicane. O persoană din echipaj are răni grave la o mână, precizează sursele citate.

Editor : A.P.