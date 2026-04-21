Live TV

O primărie cu doar zece angajați a plătit timp de doi ani 38 de abonamente de telefonie

Data actualizării: Data publicării:
telefoane pe o masa
Foto: GettyImages

Primăria comunei Cut din judeţul Alba a achiziţionat 38 de abonamente de telefonie mobilă, pentru care a plătit, în perioada noiembrie 2023 - noiembrie 2025, peste 110.000 de lei, în condiţiile în care administraţia avea doar 10 angajaţi. Informaţia apare într-un raport al Curţii de Conturi.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, făcut public, Primăria comunei Cut a majorat nelegal cheltuielile cu bunurile şi serviciile în perioada noiembrie 2023 - noiembrie 2025 cu suma totală de peste 113.000 de lei, situaţia fiind cauzată de achiziţionarea şi decontarea unui număr de 38 de abonamente de telefonie mobilă, în condiţiile în care în cadrul entităţii figurează doar 10 angajaţi conform statelor de plată, scrie ziarulunirea.ro.

„Din verificările efectuate, echipa de audit a constatat şi faptul că, în perioada 2021-2025, au fost identificate achiziţii publice efectuate de către entitate şi care nu au fost prevăzute în programele anuale ale achiziţiilor publice şi nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016. Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziţii directe (cu excepţia celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menţionate anterior”, se mai arată în raportul Camerei de Conturi Alba, citat de jurnaliştii locali. Aceştia subliniază că, în perioada 2021-2025, administraţia locală a comunei Cut a realizat achiziţii directe pentru care nu s-au efectuat notificări în SEAP în valoare de 8,7 milioane de lei.

Inspectorii Camerei de Conturi au mai constatat că entitatea verificată nu a respectat, în perioada de referinţă, nici prevederile legale privind controlul financiar preventiv propriu. Concret, la Primăria Cut angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor s-au realizat fără viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, contrar prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Gică Hagi l-a lăsat ”mască” pe Ion Țiriac
Digi Sport
Gică Hagi l-a lăsat ”mască” pe Ion Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Contract pentru munca la domiciliu. Foto Getty Images
Ce înseamnă munca la domiciliu și ce drepturi au salariații. Regulile pentru angajații care lucrează de acasă
Zile libere mai 2026. Foto Getty Images
Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au elevii și angajații din România
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu: „Activitatea va fi preluată de Carpatica Feroviar”
Chimcomplex
Disponibilizări la Chimcomplex: ce opțiuni au avut angajații și cum explică sindicatul măsurile. Reacția Ministerului Muncii
Rooftop solar panels are positioned next to electric vehicle charging stations, highlighting the integration of renewable energy and eco-friendly tran
Schimbare majoră în schema de ajutor de stat e-Mobility: Ce cheltuieli devin eligibile
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz...
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
emanoil neagu
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Ultimele știri
UE va avertiza statele membre să nu închidă centralele nucleare înainte de termen, pentru a face faţă impactului războiului din Iran
Trump crede că Iranul a fost ajutat de China să-şi refacă stocul de armament în timpul armistiţiului. „Am fost puțin surprins”
Soldatul israelian care a deteriorat o statuie a lui Iisus în Liban va fi reţinut 30 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Fanatik.ro
Cum vrea Polonia să scape de datoria de 1,4 miliarde de euro către Pfizer. Detaliul găsit de juriști, de care...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
Adevărul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară...
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment