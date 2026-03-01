Live TV

Video Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi

Data publicării:
salvamontisti in zapada
Foto: Salvamont/Facebook
Din articol
Aproape 100 de persoane, salvate de pe munte 

Salvamontiştii din Maramureş au intervenit duminică noaptea pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni rătăciţi la peste 1.600 de metri altitudine. Cei trei, doi cu vârste de 25 de ani şi unl de 27 de ani 27 de ani au fost predaţi Poliţiei de Frontieră. Ei erau epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară.

Salvamont Maramureş a anunţat sâmbătă seară că salvatorii montani intervin pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni aflaţi în dificultate în zona Vârfului Corbu, la o altitudine de peste 1.600 de metri.

„Apelul a venit prin 112, iar colegii de la STS au reuşit să ne ofere coordonatele exacte ale persoanelor care au solicitat sprijinul, lucru esenţial pentru reuşita misiunii”, anunţau salvamontiştii.

Misiunea a fost deosebit de grea, salvatorii fiind nevoiţi să apeleze la schiuri de tură pentru a înainta prin zăpada care depăşea cu mult un metru.

Duminică dimineaţă, salvamontiştii au anunţat că misiunea de salvare a fost încheiată cu succes.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În această dimineaţă, echipele de intervenţie au reuşit să-i recupereze în siguranţă pe cei 3 cetăţeni ucraineni (doi în vârstă de 25 de ani şi unul de 27 de ani) rătăciţi pe munte. Cei trei tineri au fost găsiţi epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară. Salvatorii noştri montani au intervenit prompt: le-au oferit ceai cald pentru reîncălzire, le-au evaluat starea de sănătate şi i-au coborât în siguranţă de pe traseul montan”, au transmis salvamontiştii.

În jurul orei 06:40, persoanele recuperate au fost predate în grija Poliţiei de Frontieră.

Aproape 100 de persoane, salvate de pe munte 

Un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a informat duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont România.

Potrivit sursei citate, 26 dintre aceste persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 88 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

  • 15 apeluri pentru Salvamont Sinaia,
  • 14 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov,
  • opt apeluri pentru Salvamont Lupeni,
  • şapte apeluri pentru Salvamont Maramureş,
  • câte cinci apeluri pentru Salvamont Prahova şi Salvamont Voineasa,
  • câte patru apeluri pentru serviciile Salvamont din Alba, Caraş-Severin, Cluj şi Neamţ,
  • câte trei apeluri pentru serviciile Salvamont din judeţele Braşov, Mureş şi Suceava,
  • câte două apeluri pentru serviciile Salvamont din judeţele Gorj, Harghita şi Sibiu,
  • câte un apel pentru serviciile Salvamont de la Vlădeasa, Zărneşti şi Bacău.

De asemenea, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit şi 54 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
2
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Digi Sport
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avalansa in munti
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi
salvamont
Intervenții pe bandă rulantă la munte. 133 de persoane salvate într-o singură zi
salvamont
Salvamont: 64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. România a fost sub avertizare de ninsori și viscol
salvamontisti fac exercitiu de salvare in zapada
125 de apeluri pentru Salvamont în 24 de ore: 130 de persoane salvate, unele cu elicopter SMURD
politisti la perchezitii
Percheziţii în Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar de viol și agresiune sexuală. Sunt vizaţi un cadru didactic şi doi foști elevi
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea...
oana toiu
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România...
ali khamenei
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a...
Pakistan Iran US Israel
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți...
Ultimele știri
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit”
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa...
Adevărul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Serafini, închisoare pe viață! Și-a susținut nevinovăția în instanță și a spus că e ”un om distrus, care...
Pro FM
Marcus Mumford, declarații rare despre soția sa, o actriță celebră: „Persoana pe care o admir cel mai mult...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război...
Newsweek
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
O nouă lovitură pentru Brad Pitt. Fiul lui cel mare a renunțat și el la numele tatălui său. De acum se...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...