Salvamontiştii din Maramureş au intervenit duminică noaptea pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni rătăciţi la peste 1.600 de metri altitudine. Cei trei, doi cu vârste de 25 de ani şi unl de 27 de ani 27 de ani au fost predaţi Poliţiei de Frontieră. Ei erau epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară.

Salvamont Maramureş a anunţat sâmbătă seară că salvatorii montani intervin pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni aflaţi în dificultate în zona Vârfului Corbu, la o altitudine de peste 1.600 de metri.

„Apelul a venit prin 112, iar colegii de la STS au reuşit să ne ofere coordonatele exacte ale persoanelor care au solicitat sprijinul, lucru esenţial pentru reuşita misiunii”, anunţau salvamontiştii.

Misiunea a fost deosebit de grea, salvatorii fiind nevoiţi să apeleze la schiuri de tură pentru a înainta prin zăpada care depăşea cu mult un metru.

Duminică dimineaţă, salvamontiştii au anunţat că misiunea de salvare a fost încheiată cu succes.

„În această dimineaţă, echipele de intervenţie au reuşit să-i recupereze în siguranţă pe cei 3 cetăţeni ucraineni (doi în vârstă de 25 de ani şi unul de 27 de ani) rătăciţi pe munte. Cei trei tineri au fost găsiţi epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară. Salvatorii noştri montani au intervenit prompt: le-au oferit ceai cald pentru reîncălzire, le-au evaluat starea de sănătate şi i-au coborât în siguranţă de pe traseul montan”, au transmis salvamontiştii.

În jurul orei 06:40, persoanele recuperate au fost predate în grija Poliţiei de Frontieră.

Aproape 100 de persoane, salvate de pe munte

Un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a informat duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont România.

Potrivit sursei citate, 26 dintre aceste persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 88 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

15 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

14 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov,

opt apeluri pentru Salvamont Lupeni,

şapte apeluri pentru Salvamont Maramureş,

câte cinci apeluri pentru Salvamont Prahova şi Salvamont Voineasa,

câte patru apeluri pentru serviciile Salvamont din Alba, Caraş-Severin, Cluj şi Neamţ,

câte trei apeluri pentru serviciile Salvamont din judeţele Braşov, Mureş şi Suceava,

câte două apeluri pentru serviciile Salvamont din judeţele Gorj, Harghita şi Sibiu,

câte un apel pentru serviciile Salvamont de la Vlădeasa, Zărneşti şi Bacău.

De asemenea, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit şi 54 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Editor : C.S.