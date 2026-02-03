Live TV

Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere

Data publicării:
O rablă este urcată pe o platformă.
Proprietarii sunt somați să ia autoturismele de pe domeniul public, dacă nu vor ca acestea să fie duse la fier vechi. Foto: Captură TV Digi24

Primăria Arad urmează să vândă la licitaţie 128 de maşini ridicate de pe străzi în ultimele luni, însă doar firmele de reciclări le vor putea cumpăra, fiind estimată o cantitate totală de 100 de tone de fier.

Primarul oraşului, Călin Bibarţ, a transmis, pe pagina sa de Facebook, un ultim apel către arădenii care vor să-şi mai revendice maşinile, arătând că, în caz contrar, acestea vor fi declarate abandonate, vor intra în proprietatea municipalităţii şi vor fi scoase la licitaţie.

Este vorba de maşini vechi, cele mai multe nefuncţionale, care au ocupat ani la rând locuri de parcare din oraş. Acestea sunt depozitate acum în curtea Recons Arad, o societate aflată sub autoritatea Primăriei.

Reprezentanţii Primăriei au precizat că licitaţia urmează să fie organizată în următoarea perioadă, potrivit Agerpres.

Deocamdată nu s-a decis preţul de pornire pe kilogramul de fier vechi, însă la o altă acţiune organizată în urmă cu jumătate de an, pentru 28 de maşini (peste 20 de tone), preţul cerut a fost de 90 de bani pe kilogram fără TVA.

La licitaţie vor putea participa doar firmele care au autorizaţie de mediu privind desfăşurarea de activităţi de colectare a fierului vechi.

Şi în anii trecuţi, Primăria Arad a transmis periodic avertismente publice cu privire la ridicarea maşinilor abandonate pe străzi sau pe spaţii verzi, iar cele care nu au fost revendicate au intrat în proprietatea municipalităţii.

În unele cazuri, vânzarea s-a făcut la bucată, pentru că autovehiculele erau în stare de funcţionare.

Editor : B.P.

