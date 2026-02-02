Live TV

politist de la rutiera retinut in strada pentru mita
Foto: Captură video Digi24

Un polițist de la poliția rutieră din Arad a fost ridicat direct de pe stradă, în timp ce se afla la muncă, de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție.

În imaginile surprinse de martori într-o intersecție din oraș se vede că agentul, în uniformă, e încătușat de colegi, iar alți agenți anticorupție îi percheziționează mașina de serviciu.

Polițistul ajuns suspect ar fi oprit șoferi în trafic și, sub pretextul aplicării unor amenzi, ar fi cerut mită ca să-i lase să plece. A fost reținut și dus la audieri.

Surse judiciare precizează că agentul are datorii mari, din cauza dependenței de jocurile de noroc.

Anul trecut, presa locală îl numea pe agent erou, după ce a sărit în râul Mureș ca să salveze un bărbat de la înec.

Editor : Liviu Cojan

