Video Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea

N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea. Foto Digi24

Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic pe bază de azot s-a scufundat complet, existând în prezent risc de poluare a fluviului. Reprezentanții Apele Române au prelevat mai multe probe din apă pentru a stabili efectele asupra mediului.

Potrivit informațiilor disponibile, problemele la barja respectivă au apărut încă de acum câteva zile, când membrii echipajului au semnalat faptul că există riscul ca aceasta să se scufunde. Incidentul s-a produs astăzi, când nava s-a scufundat în totalitate, împreună cu încărcătura de peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic.

Autoritățile evaluează riscul de poluare în zona Zimnicea, iar reprezentanții Apele Române au prelevat mai multe probe din apă pentru a stabili gradul de poluare și eventualele efecte asupra mediului.

De asemenea, autoritățile au luat legătura atât cu echipajul barjei, cât și cu societatea care deține ambarcațiunea. Aceștia le-au solicitat să intervină pentru curățarea zonei și pentru eliminarea riscului de poluare pe Dunăre.

Autoritățile continuă monitorizarea situației, urmând să stabilească impactul exact al incidentului asupra mediului și măsurile necesare pentru limitarea efectelor.

