Orașul care are cel mai curat aer din Europa, pentru al doilea an consecutiv

Este pentru al doilea an consecutiv în care Oulu, din Finlanda, a fost desemnat orașul cu cel mai curat aer din Europa. De altfel, Finlanda a avut șase orașe în primele zece locuri ale clasamentului, relatează yle.fi.

Compararea actualizată a Agenției Europene de Mediu (AEM) include 761 de orașe din întreaga Europă. Zonele urbane sunt clasificate de la cele mai curate la cele mai poluate, pe baza riscului de deces asociat poluării aerului.

Alte cinci orașe finlandeze s-au clasat, de asemenea, în top 10: Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo și Lahti.

Clasamentul cuprinde orașe cu peste 50.000 de locuitori în care se monitorizează calitatea aerului.

Potrivit Primăriei din Oulu, măsurile de reducere a emisiilor generate de transport și de încălzire au contribuit la calitatea bună a aerului din oraș. Printre acestea se numără o rețea extinsă de încălzire centralizată, transportul public și investițiile în infrastructura pentru biciclete.

Utilizarea tot mai frecventă a combustibililor cu emisii reduse, atât în transportul privat, cât și în cel profesional, a contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea calității aerului, a subliniat municipalitatea.

Amplasarea orașului Oulu, la distanță de marile orașe și zone industriale ale Europei, înseamnă, de asemenea, că în regiune ajunge mai puțină poluare atmosferică provenită din alte părți.

La nivel global, poluarea atmosferică este asociată cu unul din opt decese. În Finlanda, însă, riscul de deces asociat cu poluarea atmosferică este relativ scăzut.

Editor : M.C