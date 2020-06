Persoanele care vin din Grecia sau Bulgaria nu vor mai fi izolate la domiciliu, din 15 iunie

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, în cadrul ședinței de Guvern, că din 15 iunie se va renunţa la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din ţări cu număr mic de cazuri, dând exemplul Austriei, Greciei şi Bulgariei. Mecanismul de evaluare va fi stabilit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

"În cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă am decis să propunem pentru hotărârea de guvern reluarea unor activităţi şi o serie de alte măsuri de relaxare. În primul rând, am să mă refer la o măsură extrem de importantă, care priveşte izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din alte ţări. Institutul Naţional de Sănătate Publică va aplica o metodologie de evaluare a nivelului de răspândire a infecţiilor de răspândire cu coronavirus în celelalte ţări. În baza acestei metodologii se va acorda un indicator, un coeficient, privitor la nivelul de răspândire pe baza analizei numărului de infectări medii din ultimele 14 zile. Toate ţările care vor avea un coeficient sub coeficientul de 5 vor intra în măsura de exceptare de la obligaţia de izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetăţenii care vin din aceste ţări", a explicat Ludovic Orban.

Șeful Executivului a dat și câteva exemple de state cu un nivel redus de răspândire a coronavirusului.

"Este vorba de ţări cu un nivel redus de răspândire - Austria, Bulgaria, Grecia şi alte ţări de la nivel european unde este evident că şi în baza, ca să spun, evaluării care este aplicată şi în alte ţări, evaluarea pe care o face INSP, o face pe baza unei metodologii care este recomandată de la nivel european. Este într-un fel normal să renunţăm la această măsură de izolare care creează probleme pentru foarte multe categorii de cetăţeni. (...) De asemenea, traficul aerian cu toate aceste ţări care sunt sub coeficientul de cinci, pentru care nu va mai fi necesară izolarea la domiciliu, va putea fi reluat - sigur, în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza evaluării care este făcută de INSP", a spus Orban.

Editor: Cristina Iancu