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Patriarhul Daniel: Orice încercare de a dobândi putere prin practici magice e o abatere de la dreapta credinţă

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patriarhul daniel sfințește credincioșii cu agheasma de bobotează
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
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Orice încercare de a afla viitorul prin mijloace oculte sau de a dobândi putere prin practici magice reprezintă o abatere de la dreapta credinţă şi o îndepărtare de adevărata viaţă duhovnicească, a afirmat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în mesajul adresat la cea de-a 36-a Conferinţă Panortodoxă dedicată studiului ereziilor şi pseudo-religiilor.

„Cu aleasă bucurie în Hristos Domnul, am primit invitaţia de a participa la cea de-a 36-a Conferinţă Panortodoxă dedicată studiului ereziilor şi pseudo-religiilor, organizată de Mitropolia de Corint, Biserica Ortodoxă a Greciei, în perioada 3-5 noiembrie. Tema conferinţei din acest an, 'Magie, ghicire, astrologie şi prezicerea viitorului', este de mare actualitate pentru întreaga Biserică Ortodoxă şi pentru lumea contemporană, deoarece secularizarea şi îndepărtarea omului de Dumnezeu au favorizat răspândirea unor practici şi concepţii care încearcă să substituie credinţa autentică prin magie, astrologie, ghicire şi alte forme de pseudo-spiritualitate. Totodată, aceste manifestări constituie o provocare pastorală gravă, întrucât ele creează confuzie în viaţa creştinilor şi îi îndepărtează pe oameni de comuniunea autentică şi vie cu Dumnezeu", a transmis Patriarhul Daniel, potrivit Agerpres.

Înaltul ierarh ortodox a subliniat că Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie mărturisesc în mod constant că viitorul omului se află în mâinile lui Dumnezeu, iar cunoaşterea şi împlinirea voii Sale se dobândesc prin credinţă, rugăciune, pocăinţă şi participarea la viaţa sacramentală a Bisericii, orice încercare de a afla viitorul prin mijloace oculte sau de a dobândi putere prin practici magice reprezentând "o abatere de la dreapta credinţă şi o îndepărtare de adevărata viaţă duhovnicească".

"În acest context, lucrarea pastorală a Bisericii Ortodoxe este chemată să identifice şi să combată asemenea rătăciri, prin mărturisirea clară a învăţăturii ortodoxe şi prin intensificarea activităţii catehetice. O atenţie deosebită trebuie acordată prezentării învăţăturii de credinţă într-un mod accesibil şi convingător, astfel încât credincioşii să poată deosebi adevărul Evangheliei de mesajele înşelătoare care promit, în mod iluzoriu, cunoaşterea viitorului şi soluţii facile pentru problemele vieţii", a evidenţiat Patriarhul.

Patriarhul Daniel a reafirmat că organizarea acestei conferinţe panortodoxe constituie un prilej de comuniune frăţească şi de reflecţie teologică asupra unor provocări pastorale actuale, contribuind la întărirea mărturisirii credinţei ortodoxe şi la dezvoltarea cooperării dintre Bisericile Ortodoxe în apărarea adevărului Evangheliei şi în slujirea mântuirii credincioşilor.

Editor : M.B.

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