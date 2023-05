Peste 100.000 de turişti şi vizitatori au fost în weekendul de 1 Mai pe litoral

Peste 100.000 de turişti şi vizitatori au fost în weekendul care a trecut, pe litoral, estimează Corina Martin, secretar general la Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalitătii din România (FPIOR) şi preşedinte de onoare RESTO Constanţa.

"Peste 400 de evenimente organizate pe litoral, de la cele muzicale de renume internaţional, la culinare şi sportive, un grad de ocupare de 90% din capacitatile de cazare de pe litoral deschise deja, zeci de mii de oameni la evenimente - pe plaje, în cluburi, pe terase si în restaurantele din Constanţa, Mamaia, Mamaia Nord, Eforie, Costinesti si Vama Veche! Am parcurs, împreună, un weekend incendiar de deschidere, în forţă, a Sezonului 2023 pe litoralul românesc”, spune Corina Martin, secretar general la Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalitătii din România (FPIOR) şi preşedinte de onoare RESTO Constanţa.

În zona cluburilor din Mamaia, a fost un weekend mai plin decât orice alt weekend din toată vara trecută, iar în privinţa numărului de turişti străini, peste 10.000 de vest europeni prezenţi la Sunwaves, editia nr. 30, pe lânga miile de turişti români, au plasat, şi de această dată, Mamaia pe Harta destinaţiilor consacrate pentru Festivalurile de muzică electronică, adaugă ea.

”La Costineşti am avut, aşa cum am şi anunţat, o frumoasă surpriză, la "Festivalul Beach, Please” - stabilit ca evenimentul care a atras cel mai mare număr de participanţi din acest weekend - peste 80.000 participanţi, în 4 zile de Festival şi un adevărat fenomen, care determină restructurarea întregii staţiuni Costineşti - deja s-au pus în vânzare biletele pentru Ediţia 2024”, mai spune Corina Martin, citată de News.ro.

Câteva mii de turişti impătimiţi de Vama Veche au ocupat plajele şi cluburile preferate, iar familiile cu copii au preferat şi Eforie şi Venus, staţiuni recunoscute pentru farmecul profilat pe relaxare, facilitaţii All inclusive, dar şi pentru tratament şi repunere în formă.

”Aş vrea să fac două remarci extrem de importante pentru noi, operatorii din industria turismului de pe Litoral si din Romania: Noi am făcut, singuri, întreaga campanie de promovare pentru acest Weekend pe Litoral - cât nu a facut nici Guvernul, nici Ministerul, nici autorităţile locale. Consider Inadmisibil să nu avem măcar Salutul, dacă nu şi implicarea şi susţinerea Ministerului de resort, şi chiar a prim-ministrului - aşa cum mi se pare normal şi firesc, intr-o ţară cu un potenţial turistic fantastic, în continuare IGNORAT. Mulţumim presei române, care ne-a ajutat enorm în promovare, cu tot ce nu a făcut Ministerul nostru! Pe de altă parte, numărul foarte mare de turişti atraşi de noi şi eforturile fantastice pe care operatorii privaţi le-au făcut, pentru a atrage aceşti turişti - au fost, din păcate, dublate de un numar enorm de mare de acţiuni de control, din partea tuturor instituţiilor cu atribuţii de control - ANPC, DSV, DSP, Politie locala, ANAF, ISU etc. Nu considerăm normală o asemenea atitudine, care aduce acţiuni de control ÎN TIMPUL celui mai greu weekend pentru operatori! Controalele trebuiau să se desfăsoare ÎNAINTE de startul acestui weekend, să vizeze dacă cei care au anunţat Evenimente au avizele si autorizaţiile, dar şi condiţiile necesare pentru a derula acele evenimente - şi nu în timpul unei afluenţe atât de mare de turişti şi vizitatori, când nu există, practic, timpul şi disponibilitatea necesare pentru a da explicaţii şi documente echipelor de control”, precizează ea.

De cealaltă parte, Corina Martin felicită şi mulţumeşte efectivelor şi conducerii structurilor Ministerului de Interne, Poliţie, Jandarmerie etc, care au sprijinit în asigurarea siguranţei şi ordinii publice. ”Cele puţin peste 100 de cazuri de persoane depistate cu substanţe interzise la evenimente - au fost incidente izolate şi nu reprezintă, nici pe departe, imaginea generală a unui public atât de numeros şi de dornic de petrecere şi distracţie, acasă, în România! 100.000 de turişti s-au bucurat, în aceste zile, de experienţa de litoral, România! Împreună cu efectivele Jandarmeriei şi Poliţiei, am arătat că România şi litoralul românesc sunt Destinaţii SIGURE”, precizează Martin.

