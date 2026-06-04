Soluția Ministerului Mediului pentru plajele supralărgite fără nicio zonă de umbră: ce presupune programul pilot la care lucrează

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă joi că se află pe ultimele etape de obţinere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România.

„Suntem pe ultimele etape de obţinere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România, aşa cum erau plantaţi acum mulţi ani de zile. Ce ne dorim? Un turism de calitate. Ştim că plajele noi, supralărgite, înseamnă şi sute de metri de nisip fără nicio zonă de umbră. Mulţi s-au făcut că nu văd această realitate ani de zile. Noi o vedem şi avem şi soluţii”, spune Diana Buzoianu pe Facebook.



„V-am auzit vocea. V-am ascultat dorinţele. Şi, în următoarele luni, deja vom putea începe plantările pe plaje”, mai transmite ministrul interimar al Mediului.



Potrivit Dianei Buzoianu, ”perdelele forestiere nu sunt o noutate, dar în ultimii zeci de ani de zile au fost distruse aproape toate perdelele forestiere de pe plajele noastre”.



„Noi le vom readuce. Din respect pentru voi toţi, cei care vreţi o vacanţă frumoasă, de calitate în România. Acum câteva luni când ne-am apucat de acest proiect mulţi ne-au zis că e imposibil. Vreau să le mulţumesc reprezentanţilor Gărzii Naţionale Forestiere şi Administraţiei Bazinale Dobrogea-Litoral că au pus cărămizile necesare ca acest proiect să devină realitate”, subliniază Buzoianu.

Editor : B.E.