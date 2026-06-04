Live TV

Soluția Ministerului Mediului pentru plajele supralărgite fără nicio zonă de umbră: ce presupune programul pilot la care lucrează

Data actualizării: Data publicării:
ID239804-INQUAM-PHOTOS-NORBERT-NEMES
Turiștii se bucură de vremea bună pe litoralul Marii Negre în zona stațiunilor Mamaia și Năvodari, 1 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Norbert Nemeș

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă joi că se află pe ultimele etape de obţinere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România.

„Suntem pe ultimele etape de obţinere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România, aşa cum erau plantaţi acum mulţi ani de zile. Ce ne dorim? Un turism de calitate. Ştim că plajele noi, supralărgite, înseamnă şi sute de metri de nisip fără nicio zonă de umbră. Mulţi s-au făcut că nu văd această realitate ani de zile. Noi o vedem şi avem şi soluţii”, spune Diana Buzoianu pe Facebook.

„V-am auzit vocea. V-am ascultat dorinţele. Şi, în următoarele luni, deja vom putea începe plantările pe plaje”, mai transmite ministrul interimar al Mediului.

Potrivit Dianei Buzoianu, ”perdelele forestiere nu sunt o noutate, dar în ultimii zeci de ani de zile au fost distruse aproape toate perdelele forestiere de pe plajele noastre”.

„Noi le vom readuce. Din respect pentru voi toţi, cei care vreţi o vacanţă frumoasă, de calitate în România. Acum câteva luni când ne-am apucat de acest proiect mulţi ne-au zis că e imposibil. Vreau să le mulţumesc reprezentanţilor Gărzii Naţionale Forestiere şi Administraţiei Bazinale Dobrogea-Litoral că au pus cărămizile necesare ca acest proiect să devină realitate”, subliniază Buzoianu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
3
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
variola maimutei mpox
5
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
Sabrina Voinea, un nou scandal! Gimnasta și-ar fi bătut iubitul de față cu toată lumea: ”I-a dat palme și pumni”
Digi Sport
Sabrina Voinea, un nou scandal! Gimnasta și-ar fi bătut iubitul de față cu toată lumea: ”I-a dat palme și pumni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Amenzi de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect depus de Diana Buzoianu în Parlament
sigla romsilva 2
Romsilva, după ce ministrul Mediului a vorbit despre puieți care existau doar în acte: Reprezintă 0,9% din producția anuală
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu, sesizare penală: 250.000 de puieţi care trebuiau plantaţi, existau doar pe hârtie. „Aşa se fură pădurile viitoare”
litoral navodari plaje
Blocaj pe litoral la începutul sezonului estival. Stațiunea unde 70% dintre plaje ar putea rămâne neamenajate anul acesta
garda de mediu perchezitii
Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei: 136 de tone confiscate și amenzi de aproximativ 700.000 de lei
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan
Nicușor Dan, așteptat să-l desemneze premier pe Eugen Tomac: discuții...
Iulia Navalnaia
Mai multe ţări din UE vor să restricţioneze intrarea turiştilor ruşi...
Protest la Finanţele Publice Bacău
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
File photo dated 12/06/17 of the then prime minister Theresa May with the then foreign secretary Boris Johnson as she holds the first Cabinet meeting since the General Election with her reshuffled team at 10 Downing Street in London. Theresa May has said
„Un pom Yucca uriaș, la umbra căruia totul moare”: cum o caracteriza...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Aleksandar Vucic după ce serviciile de securitate sârbe l-au avertizat să nu meargă la summitul UE din Muntenegru
Elon Musk este la un pas să devină primul trilionar din lume. Evaluarea uriașă estimată pentru listarea SpaceX
Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu așteaptă poziționarea noului pod peste Dunăre. Sunt luate în calcul 16 variante
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu a dat vestea pe care o așteptau suporterii lui FCU Craiova! Ce se întâmplă cu echipa din noul...
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-ar fi agresat iubitul: "A început să-l înjure. I-a dat mai multe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Elon Musk, la un pas de o premieră absolută în istorie. Pragul financiar pe care nimeni nu l-a atins vreodată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...