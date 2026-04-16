Planul anunțat de Ministerul Culturii pentru repatrierea coifului de la Coțofenești. Tezaurul va fi expus 10 zile la Muzeul de Istorie

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări de aur recuperate, care au fost furate din Muzeul Drents, sunt prezentate presei în prezența unui ofițer înarmat. Foto: Profimedia Images

Repatrierea coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice se va realiza de partea olandeză, pe cale aeriană, ziua și cursa urmând a fi stabilite și comunicate până joi, 16 aprilie, a anunțat ministrul Culturii. Tezaurul dacic recuperat din celebrul jaf de la muzeul din Olanda va fi expus 10 zile la Muzeul de Istorie, se mai arată în informarea de presă.

În informarea transmisă, Ministrul Culturii precizează: „Coiful de la Coțofenești a generat un interes remarcabil la nivel internațional, devenind un punct de convergență al unei preocupări colective reale. Acest context oferă și o neașteptată oportunitate de valorizare strategică, cu potențial de a revitaliza imaginea României atât la nivel național, cât și internațional”.

Repatrierea: se va realiza de partea olandeză, pe cale aeriană, ziua și cursa urmând a fi stabilite și comunicate până pe 16 aprilie. Transportul va fi însoțit, din partea României, de o echipă formată din doi restauratori și de fostul comisar al expoziției de la Drents, iar, din partea Regatului Țărilor de Jos, de directorul general al Muzeului Drents (Assen). De la aeroport,
transferul către Muzeul Național de Istorie a României va avea loc pe cale rutieră, asigurarea securității bunurilor pe teritorilul național fiind de competența MAI, conform procedurilor aplicabile. Acoperirea mediatică a momentului repatrierii este recomandabil să fie asigurată în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune (SRTv).

Conferința de presă: Ministerul Culturii va organiza la Muzeul Național de Istorie a României o conferință de presă dedicată prezentării oficiale a pieselor repatriate, la care sunt invitați să participe directorul Muzeului Drents, reprezentanți ai autorităților publice române implicate, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, directori de muzee și, online, ministrul olandez al
culturii, doamna Rianne Letschert.

Expunere temporară la MNIR: Muzeul Național de Istorie a României are în vedere organizarea unei expoziții temporare dedicate pieselor repatriate, cu o durată estimată de aproximativ zece zile. Această expunere va permite prezentarea publică a artefactelor recuperate în condiții de siguranță, înainte de intrarea în procesul de restaurare.

Crearea unui cadru național de expunere: Ministerul Culturii, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, cu instituții și autorități centrale și locale, structuri asociative precum Rețeaua Națională a Muzeelor din România, își propune să creeze un cadru național coerent de expunere, care să asigure popularizarea și prezentarea adecvată a acestor piese, astfel încât
ele să devină accesibile și relevante pentru publicul larg. Demersul este recomandabil a fi susținut prin organizarea unor intervenții culturale cu rol de mediere și educare, precum realizarea unei expoziții itinerante dedicate obiectelor repatriate. Urmărim totodată valorificarea unor momente cu relevanță publică ridicată, precum Ziua Pământului (22 aprilie) sau Noaptea Muzeelor (16 mai), pentru a amplifica vizibilitatea inițiativei și pentru a transforma interesul generat de acest eveniment într-un instrument durabil de apropiere a publicului de Patrimoniu.

