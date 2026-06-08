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Video Afacere profitabilă după furtul Coifului de la Coțofenești. Unul dintre hoți a făcut un magazin online de haine cu imaginea tezaurului

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tricou coif cotofenesti tezaur
Foto: captură

Unul dintre hoții Coifului de la Coțofenești, furat din Muzeul olandez din Drents, a lansat din închisoare un magazin online de îmbrăcăminte. Acesta vinde articole vestimentare cu imaginea Coifului.

Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului dacic și-a lansat, din închisoare, propriul brand de haine, folosind imaginea Coifului pentru a-și promova afacerea. 

Produsele sunt vândute pe un site creat de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută pe adresa penitenciarului. 

Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului dacic. El folosește și un mesaj care face trimitere spre București, acolo unde au fost expuse pentru prima dată Coiful de la Coțofenești și cele trei brățări de aur. 

Pe magazinul online, bărbatul vindea tricouri, șepci, pantaloni scurți. La secțiunea „Despre mine”, acesta a scris: „Poate ați auzit poveștile despre coiful de aur. Dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații. Așa că am creat acest brand”. 

Editor : A.C.

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