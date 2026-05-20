Un primar UDMR a fost prins în flagrant de Parchetul European în timp ce primea mită

Primarul UDMR al comunei Buduslău din judeţul Bihor, Kocza Istvan, a fost pus sub control judiciar şi acuzat de corupere pasivă de Parchetul European (EPPO), în cadrul unei anchete care are legătură cu executarea unui contract finanţat de UE pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole.

Potrivit unui comunicat al Parchetului European (EPPO), dovezile adunate până în prezent arată că, începând cu octombrie 2025, primarul, care a acţionat şi ca responsabil financiar al autorităţii locale, a solicitat de la reprezentantul unei firme o mită egală cu 5% din valoarea contractului.

Contractul în sine valora aproximativ 770.000 de euro (4 milioane lei), ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 de euro (200.000 de lei).

În schimbul acestor bani, primarul ar fi promis că va asigura buna desfăşurare a contractului şi că va accelera plăţile pentru lucrările finanţate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Se bănuieşte că edilul a primit suma în mai multe tranşe, inclusiv aproximativ 28.800 de euro (150.000 lei) pe 19 mai 2026, când a fost prins în flagrant.

Acesta este primul flagrant organizat de EPPO în România, într-un dosar de corupţie.

Primarul este acuzat de corupere pasivă şi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, care include şi interdicţia de a părăsi ţara şi interdicţia de a-şi exercita atribuţiile de primar în această perioadă.

