Nicușor Dan, care a făcut declarații înaintea Consiliului European de la Bruxelles, a fost întrebat dacă împărtășește opinia premierului Ilie Bolojan privind prescripția în cazul faptelor grave de corupție. Președintele a remarcat că problema fundamentală este de ce România nu reușește să rezolve o faptă de corupție în 15 ani, termenul actual de prescripție.

„Întrebarea fundamentală, în opinia mea, este următoarea: în momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal, cât și din acea lege specială a a DNA-ului, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani.

Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Adică ar trebui în 2-3 ani persoanei care este vizată de un astfel de dosar să i se termine și cercetarea, și judecarea, ca să aibă o o soluție. Asta e problema fundamentală”, a declarat Nicușor Dan, prezent la summitul Consiliului European de la Bruxelles.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că, în opinia sa, faptele de corupție gravă nu ar trebuie să se prescrie.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puțin în fapte de corupție gravă nu ar trebui să existe prescripția. Deci nu ar trebui să existe în faptele de corupție gravă”, a afirmat șeful guvernului.

Magistrații care au vorbit public despre problemele din justiție, avertizori de integritate

Președintele a fost întrebat dacă îi consideră avertizori de integritate pe magistrații care au vorbit public despre problemele din justiție, în contextul în care există și o lege europeană care protejează astfel de persoane.

Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent la acestea şi că „orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată”.



„Bineînțeles. Numai că ceea ce s-a spus în spaţiul public, s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni foarte directe de intimidare şi atunci evident că orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată. Am făcut nuanţa asta, că modul în care pot fi luate măsuri împotriva lor sunt mai subtile şi suntem atenţi la toate”, a afirmat şeful statului, joi, înainte de a participa la Consiliul European.

