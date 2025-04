AEP controlează cum a utilizat USR banii, în primele 4 luni ale lui 2024. „Aproximativ un milion folosiți în campanie”, spune partidul

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat un control, după ce Elena Lasconi a solicitat acest lucru, cu privire la utilizarea fondurilor USR în perioada 1 ianuarie - 16 aprilie 2024. Partidul garantează că fondurile formațiunii „au fost cheltuite doar pe campania Elenei Lasconi”, fiind vorba anul trecut de o cheltuială de aproximativ un milion de lei din subvenția legală, până acum. În precampania de anul acesta, aproximativ 3,9 milioane de lei, mai precizează USR.

„La fel ca toate verificările de până acum, suntem siguri că va arăta cheltuirea banilor publici, precum și din donații și împrumuturi private cu respect față de lege și interesul public. USR garantează că fondurile partidului au fost cheltuite doar pentru campania Elenei Lasconi”, arată comunicatul de presă al formațiunii.

Până în acest moment, în campania electorală, aproximativ un milion de lei au fost utilizați din bugetul de funcționare al partidului, bani proveniți din subvenția legală, pentru acțiuni de promovare în perioada în care Elena Lasconi era candidatul susținut de partid, mai spune sursa citată.

În precampania de anul acesta, aproximativ 3,9 milioane de lei.

Conform legii, acești bani nu sunt eligibili pentru decontare, nici nu vom solicita acest lucru, și asigurăm că niciun ban nu a fost direcționat spre campania altui candidat.

„Sprijinul față de un alt candidat, conform deciziilor în forul de conducere a partidului, se va manifesta exclusiv prin sprijin voluntar, fără a încălca legea. În același timp, remarcăm faptul că un număr semnificativ de donatori care anterior o susțineau pe Elena Lasconi au anunțat că vor continua să sprijine campania unui alt candidat proeuropean, cu șanse reale de a intra în turul 2”, mai indică sursa menționată.

USR a fost supus constant unor controale riguroase din partea AEP, încheiate cu concluzii clare privind corectitudinea și legalitatea modului în care au fost utilizate fondurile.

Partidul reamintește că AEP a verificat deja cheltuielile din 2024 din campania Elenei Lasconi și a constatat că acestea au fost făcute cu respectarea riguroasă a legii și că Elena Lasconi a avut, în ambele campanii, și are în continuare acces la contractele USR.

Elena Lasconi a solicitat Autorității Electorale Permanente să clarifice modul în care „o mână de oameni din USR se joacă, în campanie, cu resursele partidului”.

„Mai exact, am cerut să fie verificat dacă resursele financiare alocate de USR acestei campanii au fost folosite direct sau indirect pentru un alt candidat. În plus, AEP poate stabili dacă acele coduri de mandatar care mi-au fost atribuite mie au fost folosite ilegal de unii dintre colegii mei. Și, foarte important, am solicitat AEP să investigheze cum este posibil ca un candidat, președinte de partid, să nu aibă acces la resursele financiare ale partidului care l-a desemnat drept competitor în această competiție electorală. Am curaj să fac dreptate! Pentru mine, pentru voi, pentru noi toți!”, a scris Lasconi, pe Facebook.

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti ar trebui să se pronunțe, joi, asupra contestaţia depusă de USR împotriva deciziei Biroului Electoral Central prin care formaţiunii i-a fost interzis să aibă o campanie în favoarea lui Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale.

Editor : A.P.