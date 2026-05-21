Nicușor Dan a atacat la CCR legea privind cota de intervenție la urșii bruni pentru 2026. Când discută Curtea sesizarea

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care stabilește noile cote de intervenție și prevenție pentru populația de urs brun și a argumentat că actul normativ riscă să încalce atât Constituția, cât și normele europene privind protecția speciilor sălbatice. Șeful statului a criticat prevederile care permit extragerea, în 2026, a 859 de urși în cadrul cotei de prevenție și a altor 110 exemplare pentru intervenții. CCR va discuta sesizarea pe 24 iunie.

Nicușor Dan: Legea încalcă Directiva Habitate

În textul sesizării transmise CCR, președintele argumentează că stabilirea unor cote fixe de prevenție contravine Directivei Habitate a Uniunii Europene, care prevede condiții stricte pentru derogările ce permit eliminarea speciilor protejate.

„Nivelul de prevenție concretizat în vânătoare anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporționată, dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții (...) nu sunt suficiente”, a argumentat șeful statului în obiecția de neconstituționalitate.

Potrivit sesizării, Directiva europeană impune ca eliminarea exemplarelor să fie permisă doar în situații excepționale și numai după demonstrarea faptului că „nu există alternative satisfăcătoare”.

„Legea criticată inversează logica art. 16 alin. (1) din Directiva Habitate în sensul în care măsura letală este tratată ca instrument principal de management al speciei, iar nu ca ultimă soluție”, a mai spus președintele în sesizare.

Critici privind lipsa fundamentării științifice

Șeful statului susține că legea nu oferă suficiente garanții privind menținerea populației de urs brun într-o stare favorabilă de conservare.

„Condiția menținerii populației speciei într-un stadiu corespunzător de conservare nu poate fi considerată îndeplinită prin simpla invocare a unei estimări globale a numărului de exemplare existente la nivel național”, se arată în documentul transmis Curții Constituționale.

În sesizare se precizează că derogările trebuie să fie „individualizate și punctuale, nu colective și prestabilite”, iar legea contestată transformă o măsură excepțională într-un mecanism permanent.

Acuzații privind încălcarea separației puterilor în stat

Președintele mai susține că Parlamentul și-a depășit atribuțiile prin stabilirea directă, prin lege, a cotelor de extracție.

„Prin legea criticată, Parlamentul ajunge să exercite o funcție administrativă (...) care prin natura ei aparține executivului și este supusă unui regim procedural și de control judiciar distinct”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit sesizării, competența de acordare a derogărilor ar trebui să aparțină Ministerului Mediului, prin acte administrative ce pot fi contestate în instanță.

„Când aceeași materie este reglementată prin lege, controlul de legalitate al instanțelor de drept comun dispare”, se mai arată în document.

Critici privind lipsa sancțiunilor și neclaritatea legii

Șeful statului reclamă și faptul că unele interdicții introduse în lege nu sunt însoțite de sancțiuni clare.

„O normă care interzice un comportament (...) dar nu prevede o sancțiune pentru încălcarea interdicției, încetează să mai fie o normă juridică obligatorie, devenind o simplă recomandare morală”, se precizează în sesizare.

Președintele critică și lipsa unui sistem de monitorizare care să împiedice depășirea cotelor aprobate pentru recoltarea urșilor.

În final, Nicușor Dan a cerut Curții Constituționale să admită sesizarea și să constate că legea este neconstituțională în ansamblul său.

Ce prevede legea adoptată de Parlament

Camera Deputaților a adoptat decizional, pe 22 aprilie, propunerea legislativă care stabilește cota de intervenție preventivă în cazul populației de urs brun din România pentru anul 2026.

„În vederea prevenirii atacurilor asupra populației umane și a pagubelor materiale cauzate de atacurile de urs, pentru anul 2026 se aprobă un număr de 859 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de prevenție la nivel național, și un număr de 110 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de intervenție la nivel național. Exemplarele din specia urs brun care reprezintă nivel de intervenție la nivel național pot fi recoltate până la data de 31 decembrie 2026, de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului prin metodele «la pândă» și «la dibuit». Recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani este interzisă”, arată proiectul de lege.

Recoltarea exemplarelor de urs brun reprezentând cota de prevenție este interzisă pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă, conform legii, mai precizează actul normativ.

