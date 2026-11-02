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Video Alfred Simonis, reacție ironică după criticile privind luxul afișat de liderii PSD la botezul copilului său. „Un weekend greu”

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Alfred Simonis și Marcel Ciolacu.
Alfred Simonis și Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, i-a ironizat luni pe jurnaliștii care au scris despre luxul și ținutele afișate de liderii PSD la botezul copilului său. Președintele CJ Timiș a spus că a fost un weekend greu pentru cei care „au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze” imaginile de la petrecerea de botez.

„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți. Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze... Deci un weekend greu pentru toată lumea, suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat Alfred Simonis luni, în deschiderea unei ședințe, potrivit unei înregistrări video postate de Vocea Timișului.

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Botezul copilului lui Alfred Simonis, care a avut loc în weekend, a devenit subiect de dezbatere după ce presa a publicat imagini cu ținutele participanților, în special ale doamnelor.

În mod deosebit s-a remarcat Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a mers la petrecere îmbrăcată cu o haină despre care presa a scris că ar fi de șinșilă și ar fi costat peste 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a reacționat duminică și a spus că haina partenerei sale a fost cumpărată dintr-un bazar din Istanbul și a costat 500 de euro.

Totodată, fostul premier a confirmat luni pentru Digi24nu se mai căsătorește luna aceasta cu partenera sa, Sorina Docuz. 

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Editor : B.P.

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