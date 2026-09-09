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O femeie de 54 de ani din Grecia a născut un copil dintr-un embrion congelat în urmă cu 22 de ani

Data publicării:
Baby Box, Seoul, South Korea - 05 Jul 2022
Foto: Profimedia
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O femeie din Grecia, în vârstă de 54 de ani, a născut un bebeluş provenit dintr-un embrion congelat în urmă cu 22 de ani, după moartea fiului ei de 21 de ani care venise pe lume datorită aceleiaşi proceduri de fertilizare in vitro.

„Pentru Christina Rapti-Tzelepi, această naştere are astăzi o semnificaţie emoţională aparte”, a declarat ginecologul Konstantinos Pantos, de la clinica privată Genesis din Atena, într-un mesaj publicat pe Facebook, relatează Agerpres.

„În 2004, după un transfer de embrion, ea a născut un băieţel perfect sănătos, încă de la prima tentativă”, a explicat medicul elen.

Însă, în octombrie 2025, fiul ei a murit într-un accident rutier la vârsta de 21 de ani.

Miercuri, ea a născut o fetiţă după transferul, realizat în decembrie 2025, al unui embrion provenit din aceeaşi serie de embrioni conservaţi din care făcea parte şi cel utilizat pentru naşterea fiului ei, a explicat Pantos.

Christina Rapti-Tzelepi are 54 de ani, vârsta maximă autorizată în Grecia pentru femeile care vor să recurgă la fertilizarea in vitro.

„Am avut sentimente atât de tristeţe, cât şi de bucurie, dar toate acestea s-au risipit în această dimineaţă, când ne-am ţinut miracolul în braţe”, a declarat Christina Rapti-Tzelepi pentru postul public de televiziune ERT.

Soţul ei a explicat că familia sa a fost angajată „într-o adevărată cursă contra cronometru” pentru a duce această sarcină la termen.

Totodată, el a pledat pentru eliminarea limitei de vârstă la nivel naţional pentru procedurile de fertilizare in vitro.

„Femeile mai în vârstă au o capacitate inestimabilă de a oferi o iubire matură, conştientă şi necondiţionată, precum şi o stabilitate pe care nicio statistică nu va putea vreodată să o măsoare pe deplin”, a declarat el.

Editor : M.B.

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