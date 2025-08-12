Atacul lui Mihai Fifor (PSD) la Ionuț Moșteanu: „Ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”. Declarația ministrului USR

Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor (PSD) a transmis, marţi, o replică pentru actualul deţinător al portofoliului, Ionuţ Moşteanu (USR), care a afirmat luni că „nu suntem Guvernul Ciolacu 3”, iar USR, având 13%, ar trebui să deţină numărul corespunzător de preţecţi şi subprefecţi. „Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”, a transmis, ironic, Mihai Fifor.

„Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, că nu doarme nopţile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor de prefect şi subprefect.

Aşa că, dragă domnule preşedinte Trump, măi, Putin, măi, lăsaţi-ne cu Ucraina, cu securitatea regională şi cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri «serioase» de făcut: să ne punem prietenii şi apropiaţii pe funcţii, conform «reformei» pe rit nou decretate de colegul Miruţă de la Economie”, a scris, marţi, pe Facebook, fostul ministru al Apărării Mihai Fifor (PSD).

Acesta afirmă că a sperat că „Ionuţ Moşteanu a priceput ceva din complexitatea şi specificul portofoliului Apărării, loc în care laşi politica de partid la poarta ministerului şi faci politica celor care au jurat să îşi apere ţara chiar şi cu preţul vieţii”.

„M-am iluzionat degeaba. Ionuţ Moşteanu a rămas în logica sediului de partid. Prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice. Să someze PSD să vacanteze posturi de prefect şi subprefect pentru USR, pe motiv de procente obţinute la vot şi declară cu gravitate că «nu suntem Guvernul Ciolacu 3». Asta e tot ce are de spus un ministru al Apărării într-un context internaţional tensionat. Politicianism ieftin în loc de viziune strategică”, a mai transmis Fifor.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, luni seară, la B1 TV, că funcţiile de prefect şi subprefect sunt parte din aparatul numit al Guvernului, „aparatul care pune în aplicare Programul de Guvernare”, scrie News.ro.

„Noi avem circa 13%. Acuma aceşti oameni numiţi care ar trebui să pună în aplicare programul de guvernare sunt numiţi acum de Ciolacu. Cei care sunt acum prefecţi, subprefecţi sunt numiţi de Ciolacu. Noi nu suntem Guvernul Ciolacu 3, suntem Guvernul Bolojan şi e normal ca partea de funcţii să fie distribuite echitabil”, a declarat ministrul Apărării.

Anterior, luni, întrebat despre aceste posturi, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „USR nu a venit la guvernare pentru funcţii”.

