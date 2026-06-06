Nicuşor Dan: Radarele normale nu văd dronele maritime. Ne adaptăm toţi la tehnologia pe care acest război a generat-o

Nicuşor Dan a vorbit, sâmbătă, la Constanţa, despre traseul dronei ucrainene care a ajuns în Portul Constanţa, și despre faptul că dificultatea cu aceste aparate, şi aeriene şi navale, cum a fost cazul de ieri, este că radarele normale nu le văd şi de aceea nu este cunoscută traiectoria. El a mai spus că radarele nu sunt adaptate pentru drone şi atunci este nevoie de alte tipuri de echipamente cu o rază mai mică de observaţie în jurul lor. Preşedintele a declarat că „ne adaptăm toţi la tehnologia pe care acest război a generat-o, iar România este în cursul unui program de înzestrare, inclusiv pe partea navală şi chiar luna viitoare vor veni nişte echipamente în România”.

Preşedintele Nicuşor Dan a spus despre traseul pe care drona ucraineană a avut-o până la intrarea în Portul Constanţa că „diferitele imagini pe care le-am văzut cu toţii nu au o bază factuală”, potrivit News.ro.

„Orice traseu pe care dumneavoastră îl vedeţi desenat nu este confirmat de realitate. De aia am spus eu că ne trebuie şapte-zece zile ca să venim cu informaţii complete”, a precizat Nicuşor Dan.

Despre preluarea controlului dronelor de către ruşi, şeful statului a spus că „există nişte informaţii cu un grad de probabilitate”, însă în acest moment nu vrea să avanseze în ipoteze.

„Ce pot să spun, este că acele imagini pe care le-am văzut cu toţii, fie pe televizoare, fie pe reţelele sociale, au nevoie de o confirmare faptică şi ea va fi făcută”, a menţionat el.

Preşedintele a mai explicat că principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toţi o foloseam era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic.

„Dificultatea cu dronele, şi aeriene şi navale, cum a fost cazul de ieri, este că radarele normale nu le văd. De aceea nu putem să spunem care a fost traiectoria cu care ea a venit în cursul zilei. (..) Eu vă spun că există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Ce vă spun eu este că radarele cu care noi eram obişnuiti şi care funcţionează perfect împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone şi atunci trebuie să ai alte tipuri de echipamente cu o rază mai mică de observaţie în jurul lor cu care să detectezi dronele”, a explicat şeful statului.

„Tocmai faptul că este mică şi nu poţi să o vezi cu radarul mare este motivul pentru care nu poţi să vezi la distanţă mare traiectoria pe care ea a avut-o în timp”, a adăugat el.

Preşedintele a confirmat că motorul navei mergea, el adăugând că „asta nu spune nimic despre partea electronica, dacă detonarea era predefinită sau urma să fie făcută prin comandă, de la distanţă”.

„Sunt foarte multe lucruri pe care, dacă am fi reuşit să o recuperăm fără să ne punem în pericol oamenii, am fi putut să dăm răspunsuri. Aşa, trebuie să corelăm alte seturi de date pe care nu le avem acum”, a precizat Nicuşor Dan.

„Luna viitoare vor veni nişte echipamente în România”

Președintele a precizat că statul român a anticipat corect acest tip de ameninţări, amintind că există un centru NATO cu participarea Turciei, Bulgariei şi României şi „avansăm şi cu acel centru european de securitate la Marea Neagră”.

„Deci, aşa cum suntem, într-o situaţie similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toţi la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, deci suntem într-un proces, inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni nişte echipamente în România”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că în urmă cu câteva săptămâni, forţele navale române au participat la un exerciţiu NATO dedicat exact acestui tip de ameninţări.

„Deci suntem într-un proces de adaptare faţă de o tehnologie nouă. Vă aduc aminte că săptămâna care începe, în 10 iunie, la solicitarea României va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre, în care vom discuta împreună cu aliaţii noştri contextul general al Mării Negre, ameninţările acestea noi la nivelul Mării Negre, dar şi ameninţările care vin din drone aeriene”, a subliniat şeful statului.

El a mai menţionat că „statul român a anticipat corect acest tip de ameninţări”.

„Vă aduc aminte că există, pe de o parte, un centru NATO cu participarea Turciei, Bulgariei şi României, iar acest centru NATO de securitate are o conducere şi o prezenţă rotaţională şi în mod rotaţional va funcţiona în România, la Constanţa. Avansăm cu acel centru european de securitate la Marea Neagră pentru care vizăm o finanţare din cadrul financiar multianual şi suntem în negociere cu Bulgaria pentru a defini cadrul juridic, însă el este prezent deja într-o strategie a Uniunii Europene”, a subliniat şeful statului.

Întrebat ce autoritate este responsabilă de faptul că drona a ajuns până în Portul Constanţa, şeful statului a arătat că „este o tehnologie nouă şi suntem exact în aceeaşi situaţie cu dronele aeriene”.

„Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. România nu este singura ţară care a avut evenimente de tipul acesta, şi toţi împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologie”, a subliniat el.

Editor : Liviu Cojan