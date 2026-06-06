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Din Spania, Papa Leon transmite un mesaj liderilor mondiali: „Omenirea strigă din adâncurile sale după pace”

Data publicării:
Felipe Vi AND Letizia Host Pope Leo Xiv on His First Trip to Spain, Madrid, Spain - 06 Jun 2026
Pope Leon al XIV-lea, vizită în Spania. Sursa: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, sâmbătă, liderii globali să evite divizarea electoratului prin şi i-a îndemnat să asculte apelurile omenirii pentru pace, într-un discurs energic, rostit în prima zi a unei vizite apostolice de şapte zile în Spania, informează Reuters.

Papa Leon, care a stârnit reacţia preşedintelui american Donald Trump după ce i-a criticat politicile anti-imigraţie şi războiul din Iran, se va întâlni cu persoane fără adăpost din Madrid şi cu migranţi în Insulele Canare, pe parcursul unei vizite care, speră suveranul pontif, va da un exemplu lumii în legătură cu respectarea „fiecărei fiinţe umane”.

„În ziua de azi, tentaţia de a câştiga popularitate prin amplificarea flăcărilor polarizării pare să ia amploare în loc să se diminueze, iar demnitatea umană continuă să fie încălcată”, a spus Leon al XIV-lea într-un discurs rostit în faţa regelui Felipe al VI-lea, la Palatul Regal din Madrid, potrivit Agerpres. 

„Invit pe toată lumea să lase deoparte discursurile care divizează şi polarizează realitatea voastră socială şi istoria, pentru a trece de la simplificările sterile la o apreciere fructuoasă a complexităţii”, a adăugat el.

Tehnologia este parţial vinovată pentru crearea unui mediu care amplifică prejudecăţile şi slăbeşte gândirea critică, a spus papa Leon al XIV-lea. Omenirea strigă „din adâncurile sale după pace”, a spus el.

Suveranul pontif a recurs la istoria Spaniei pentru a da un exemplu de coabitare paşnică între religii şi culturi, făcând referire la modul în care creştinii, musulmanii şi evreii au cooperat în epoca medievală pentru a spori cunoaşterea prin traducerea textelor arabe în latină, spaniolă şi ebraică la Şcoala de Traducători din Toledo.

„Chiar istoria voastră sugerează că o cultură a întâlnirii, nu a confruntării stă la baza stabilităţii şi prosperităţii. În realitate, mesajul păcii, care, din păcate în prezent, unora li se pare naiv, iar altora provocator, este bine primit de cei care nu se închid în ideologii preconcepute, ci sunt mai degrabă deschişi adevărului”, a spus el.

Mulţimi de oameni, unii fluturând steaguri ale Vaticanului şi Spaniei, au stat de-a lungul drumului pe care automobilul papei a ajuns la Palatul Regal. Vizita papei, prima în Spania a unui suveran pontif după 2011, este aşteptată să atragă mulţimi uriaşe.

Papa Leon, care a abordat un ton mai asertiv împotriva direcţiei către care se îndreaptă leadershipul global în ultimele luni, are în program peste 20 de discursuri în timpul primei sale călătorii apostolice într-o ţară din Uniunea Europeană în afara Italiei şi va fi primul papă care se va adresa parlamentului spaniol.

Papa Leon, care a fost timp de decenii misionar şi episcop în Peru înainte să fie ales papă în mai 2025, va vorbi în spaniolă pe parcursul celei mai mari părţi a călătoriei.

Când se va întâlni însă cu migranţi în Tenerife, parte din arhipelagul spaniol Canare, situat în largul coastei vestice a Africii, este aşteptat să vorbească franceză, întrucât mulţi migranţi provin din Africa francofonă.

Editor : C.L.B.

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