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Inundații în Bacău și Vrancea: pompierii au intervenit în mai multe localități afectate de ploile torențiale

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inundatii bacau
Foto: ISU Bacău preluare News.ro
Din articol
Sediul Poliției Vaslui, inundat după ploile torențiale

Pompierii din Bacău și Vrancea au intervenit, sâmbătă, în mai multe localități afectate de ploile torențiale, unde acumulările de apă au provocat inundații în gospodării, pe drumuri și în instituții publice, inclusiv la Spitalul Județean de Urgență Focșani. De asemenea, sediul Poliției Vaslui a fost inundat sâmbătă în urma ploilor torențiale care au afectat mai multe localități din județ.

În județul Bacău, cele mai multe probleme au fost înregistrate în municipiul Onești, unde echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat pentru evacuarea apei din curți și de pe mai multe străzi, precum Calea Bacăului, Perchiului, Ecoului, Nucului, Valea Caraclăului și Aleea Podu Alb, conform News.ro.

Tot în Onești, un beci a fost inundat pe strada Nucului, iar la ieșirea din oraș, pe drumul spre Rotunda, un autoturism a rămas blocat pe carosabilul acoperit de ape. Intervenții similare au avut loc și în satul Gutinaș, comuna Ștefan cel Mare.

„Pompierii militari monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea efectelor generate de fenomenele meteorologice”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Situația a fost dificilă și în județul Vrancea, unde pompierii au acționat în municipiul Focșani pentru evacuarea apei acumulate în subsolul Spitalului Județean de Urgență, dar și în mai multe zone ale orașului.

De asemenea, intervenții au avut loc în comuna Urechești, unde aproximativ 25 de gospodării au fost afectate, precum și în comunele Gura Caliței și Dumitrești, în sprijinul autorităților locale, scrie Agerpres.

„Echipajele ISU Vrancea acționează pentru evacuarea apei și în colaborare cu serviciile voluntare pentru situații de urgență din localitățile afectate”, au precizat oficialii inspectoratului.

Pompierii recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate de inundații și să solicite ajutor de urgență la 112 în cazurile în care viața sau bunurile le sunt puse în pericol.

Sediul Poliției Vaslui, inundat după ploile torențiale

Și sediul Poliției Municipiului Vaslui a fost inundat sâmbătă în urma ploilor torențiale care au afectat mai multe localități din județ, autoritățile intervenind pentru evacuarea apei din locuințe, curți și instituții publice, pe fondul unui cod portocaliu de vreme severă, mai scrie Agerpres.

„Pompierii militari din cadrul ISU «Podul Înalt» al județului Vaslui au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă în mai multe localități din județ”, au transmis reprezentanții inspectoratului.

Potrivit acestora, au fost inundate o locuință în localitatea Ghermănești, patru curți în satul Gândești, comuna Voinești, precum și două curți în localitatea Bârlălești, comuna Epureni. De asemenea, „sediul Poliției Municipiului Vaslui a fost inundat”, au precizat pompierii.

„Echipajele operative acționează pentru evacuarea apei și înlăturarea efectelor negative generate de precipitațiile abundente, situația fiind monitorizată permanent la nivelul Centrului Operațional al inspectoratului”, au mai transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să respecte măsurile de siguranță, iar în caz de urgență să apeleze 112. În județul Vaslui a fost emis sâmbătă un cod portocaliu de ploi torențiale, cu averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

Editor : Ana Petrescu

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