Institutul pentru Studierea Holocaustului: „E oficial! AUR vrea desființarea «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor”

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” arată, luni, pe Facebook, că AUR vrea desființarea Institutului „Elie Wiesel” și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, propunerea făcând parte din planul celor 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice, anunțat de către AUR. 

„A devenit oficial! AUR vrea desființarea Institutului «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.  

Cum se vor aplica cele 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice de către AUR, prezentate presei pe 10 mai, devine mai limpede dacă citiți cele 10 informații false folosite ca argumente pentru închiderea institutului și abrogarea unei legi. 

Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura și antisemitism”, arată mesajul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, pe Facebook. 

Acesta prezintă fragmente din adresa formulată de către organizația locală Balotești a partidului AUR, prin care solicită desființarea Institutului. 

