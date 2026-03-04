Live TV

Bogdan Ivan: Doar din stocuri, dacă nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce, ne-ar ajunge aproape 5 luni

bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.

Bogdan Ivan a fost întrebat, miercuri seară, la Antena 3, dacă există posibilicatea ca preţul carburantului să ajungă la 10 lei în România.

„Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei... Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri. Ceea ce a făcut Ministerul Energiei şi România încă de acum cinci zile, şi anume rute diferite, extinderi de contracte, am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii, plus o treabă extraordinară făcută de Consiliul Concurenţei, ANPC, ANAF şi toate companiile din industria petrolului, am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a afirmat Bogdan Ivan, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că „situaţia complicată este în întreaga lume”. 

„Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă, de exemplu, că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum. Trei luni avem stocuri de urgenţă, stocuri comerciale încă două luni aproximativ, dacă, ipotetic, nu am mai produce nimic. Deci în cel mai negru scenariu tot suntem mai bine decât foarte multe alte state din Uniunea Europeană. Mai departe, în momentul de faţă noi avem importuri şi de ţiţei şi de motorină pe rute diversificate”, a adăugat Ivan. 

Ministrul a amintit că au mai existat momente în care s-a speculat că preţul carburantului va ajunge la 10 lei, iar acest lucru nu s-a întâmplat, în urma intervenţiei autorităţilor.

Editor : Liviu Cojan

