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Bulgaria oferă un sprijin de 300 de milioane de euro pentru a atenua impactul scumpirii carburanţilor. Măsurile anunțate de Guvern

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Foto: Getty Images
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Guvernul bulgar a anunţat, vineri, un pachet de măsuri de sprijin în valoare de peste 300 de milioane de euro pentru a atenua impactul scumpirii carburanţilor asupra gospodăriilor, fermierilor, transportatorilor şi sectoarele economice cheie, transmite Reuters.

Pachetul de măsuri include o plată unică de 50 de euro pentru persoanele şi gospodăriile cu venituri sub pragul sărăciei, 170 de milioane de euro sub formă de ajutoare pentru fermieri şi eliminarea accizei la gazul petrolier lichefiat (GPL).

Cu toate acestea, şoferii de vehicule cu motoare pe benzină şi motorină nu vor beneficia de subvenţii directe sau de reduceri ale accizelor în cadrul acestui pachet. Vicepremierul şi ministrul bulgar al Economiei, Alexander Pulev, a declarat că Guvernul va continua să monitorizeze preţurile şi ar putea introduce măsuri suplimentare dacă va fi necesar.

Guvernul de la Sofia a acordat deja un sprijin direct în valoare de 55 de milioane de euro transportatorilor. Pulev a precizat că majoritatea acestor companii concurează pe pieţele europene şi că asistenţa a fost esenţială pentru menţinerea competitivităţii lor, prevenind totodată transferarea costurilor mai mari cu combustibilul asupra consumatorilor.

Sectorul agricol va beneficia de un sprijin total de 170 de milioane de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro sunt alocate pentru a-i despăgubi pe producătorii pentru diferenţa de preţ la motorină între anii 2025 şi 2026. Ministrul Agriculturii, Plamen Abrovski, a declarat că acest lucru echivalează cu un sprijin de aproape 44 de cenţi pentru litrul de motorină.

Editor : A.P.

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