Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, în direct la Digi24, despre care a subliniat că „știe un singur lucru - să taie. Măsurile de reconstrucție sau protecția oamenilor vulnerabili nu intră în preocupările dânsului”. Edilul susține că PSD nu poate susține o guvernare axată exclusiv pe tăieri și control, avertizând că, în acest ritm, statul riscă să ajungă să fie perceput precum personajul „Jupuitu” din romanul «Moromeții» - perceptorul care venea în sat să încaseze impozitele și de care toată lumea se ferea.

„Nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru: să taie”

Întrebat ce planuri are PSD în privința premierului Ilie Bolojan, primarul Daniel Băluță a declarat că „nu facem altceva decât să discutăm și să îi explicăm argumentat. (...) Niciodată nu vom lucra împotriva românilor. Niciodată nu vom adânci criza în care societatea românească se află. Niciodată nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face”.

Edilul a criticat dur modul de guvernare a premierului, despre care spune că este concentrată exclusiv pe reduceri de cheltuieli.

„Dacă ne uităm la măsurile propuse, nu putem aplauda un om care pare să știe un singur lucru: să taie. Dacă îmi puteți indica o altă măsură de construcție pe care a realizat-o, vă felicit. În rest, aceasta este singura direcție pe care o urmează: reduceri, nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție și protecția oamenilor vulnerabili nu se regăsesc printre preocupările sale”, a adăugat Daniel Băluță.

În acest context, primarul Sectorului 4 a detaliat pachetul de relansare economică propus de PSD.

„Este un pachet care nu presupune niciun efort bugetar în momentul acesta. Are legătură cu investițiile mai mari de 20 de milioane de euro, respectiv pentru orice zonă din România, cu excepția celor defavorizate, unde pragul este de 5 milioane, și înseamnă credit fiscal”, a explicat Băluță.

Citește și:

Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid. Șefii unor filiale pleacă acasă

Acesta a subliniat că măsurile vizează stimularea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri.

„Nu pot să înțeleg de ce premierul României nu este de acord să introducă în pachetul fiscal acest lucru. Sau, dacă pot să mă exprim retoric, oare de ce nu vrea? Oare de ce nu vrea să stimuleze IMM-urile și să avem garanții de stat pentru creditele pe care le fac acestea?”

Daniel Băluță a precizat că PSD a condiționat susținerea pachetului fiscal de includerea măsurilor de relansare economică.

„Condiția pe care PSD a pus-o a fost ca în acest pachet să fie incluse și măsurile de relansare economică. Simplu, nu e nimic complicat. Ele vin împreună și atunci vă asumați răspunderea”, a spus edilul.

Statul, ca „Jupuitu” din «Moromeții»

Băluță a criticat și unele inițiative vehiculate în spațiul public, precum monitorizarea cetățenilor sau introducerea unor taxe controversate, pe care le-a comparat cu scene din romanul «Moromeții», de Marin Preda.

„În protocol nu scrie nici că trebuie să semnezi MERCOSUR fără să-ți consulți partenerii de guvernare, nici să urmărești cetățenii cu dronele sau să pui impozite pe solarii, pentru că la un moment dat începi să semeni cu un personaj din Moromeții. Dacă plecăm de la ideea că statul își urmărește cetățenii și nu dezvoltă un parteneriat cu cetățenii, nu o să ajungem nicăieri. Pentru domnul Bolojan, toți românii sunt suspecți de serviciu”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Acesta a concluzionat că diferențele dintre PSD și premierul Ilie Bolojan sunt, în esență, unele de viziune.

„Este o problemă de filozofie. Pentru că, dacă alături de aceste măsuri includeți și principala preocupare pe care o are domnul Bolojan, ajungem la o scenă absolut senzațională din «Moromeții». Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea». Asta făcea Ilie Moromete: se ascundea. Despre acest tip de percepție vorbim în rândul oamenilor. Or, guvernarea trebuie făcută pentru oameni”.

Editor : C.A.